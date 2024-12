Gerçek C vitamini deposu o besinmiş! Portakaldan bile 3 kat fazla C vitamini içeriyor...

Bu besinler, sadece günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılamakla kalmaz, aynı zamanda genel sağlığınızı desteklemek için harika seçeneklerdir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklara karşı koruma sağlamak adına, sağlıklı ve dengeli bir beslenme büyük önem taşır.

ANANAS

Ananas, hem lezzetli hem de besleyici bir meyvedir. Bir fincan ananas, yaklaşık 80 mg C vitamini içerir.Ananas, bromelain enzimi içerir. Bu enzim, proteinleri sindirmeye yardımcı olur ve sindirim sistemini destekler. Yüksek C vitamini içeriği de bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı korur. Sadece C vitamini değil, aynı zamanda manganez gibi antioksidanlar açısından zengindir. Bu maddeler, vücudu serbest radikallere karşı korur ve hücre hasarını önler.İçerdiği bromelain, anti-enflamatuar özelliklere sahiptir ve vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.

GREYFURT

Greyfurt, C vitamini açısından zengin bir turunçgil meyvesidir. Yarım greyfurt, yaklaşık 40 mg C vitamini içerir.Greyfurtun yüksek C vitamini içeriği, bağışıklık sistemini güçlendirir ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Flavonoidler ve likopen gibi güçlü antioksidanlar içerir. Bu maddeler, vücudu serbest radikallere karşı korur ve hücre hasarını önler. Potasyum ve lif açısından zengindir. Bu besin maddeleri, kan basıncını düzenler ve kalp sağlığını destekler. Greyfurtun düşük kalorili olması ve yüksek su içeriği, kilo kontrolü ve sindirim sağlığı için idealdir.

DOLMALIK BİBER

Bütün dolma biberler eşit besin değerlerine sahip değildir ancak hepsinin yüksek C vitamini içerir.Renklerine göre C vitamini miktarı değişkenlik gösteren dolma biberlerin yeşil olanlarının bir tanesinde 95 mg, kırmızı olanlarında ise 152 mg C vitamini var. Sarı dolmalık biberler ise bir adedinde 341 mg C vitamini barındırarak oldukça yüksek bir C vitamini deposu sayılabilir.

MAYDANOZ

Maydanoz, C vitamini bakımından oldukça zengin bir yeşilliktir.100 gram maydanoz, yaklaşık 133 mg C vitamini içerir. Maydanoz ayrıca, K vitamini, A vitamini ve demir açısından da zengindir.

BROKOLİ

Bir kase pişmiş brokoli, hem erkek hem de kadın bireyler için günlük tavsiye edilen tüketilmesi gereken C vitamini miktarını karşılayan hatta aşan bir orana sahip.100 mg'dan fazla C vitamini içeren brokoli, hastalıkta tavuk çorbasının içerisinde tüketilerek de iyileşmeye yardımcı olarak kullanılabilir.

BRÜKSEL LAHANASI

Çocukken brokoli kadar brüksel lahanasından da nefret edilir.Ancak bu iki sebze de sağlığınızı korumak için idealdir. Bir kase brüksel lahanası, yarım kase brokoliye eşdeğer olarak ortalama 50 mg C vitamini içerir. Aynı zamanda içeriğinde potasyum, A ve K vitamini ile yüksek lif bulunmaktadır.

KARNABAHAR

Brokoli, brüksel lahanası ve karnabahar aynı bitkinin farklı türleridir. Bu nedenle üçü de zengin C vitamini değerlerine sahiptir.Bir kase karnabahar tüketerek 50 mg'dan fazla C vitamini alabilirsiniz. Yapısı itibariyle değişik tariflerde kullanılmaya uygun olan karnabahar, pizzadan çiğ köfteye pek çok yemek için alternatif bir seçenek olarak tüketilebilir.

ACI BİBER

Aynı zamanda şili biberi olarak da bilinen acı biber, acı severlerin vazgeçilmezi olarak yemeklerde yerini almakta.Acı severlere müjde olarak ise zengin bir C vitamini kaynağı olduğunu söylemekte fayda var. Yeşil acı biber bir adet başına 109 mg C vitamini içererek kırmızı biberin 69 mg'lık değerinden daha fazla besin değeri içerir.

KARALAHANA

Bir kase karalahana bir adet portakal kadar C vitamini içermektedir.Portakalın dalından koparıldığı andaki lezzetli ve tatlı tadına karşın karalahana acı bir tada sahiptir. Bu nedenle çeşitli yemeklerin içerisine gizlenerek (karalahana sarması gibi) tüketilmesi kolaylaştırılabilir.