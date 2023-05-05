Gıda etiketlerine dikkat! Farkında olmadan yediğinizde bu hastalığı tetikliyor

Çölyak hastalığının, yağda çözünebilen vitaminler (A, D, E, K) dışında folik asit, demir, tiamin, B12 ve B6 vitamini eksikliğine de yol açabileceğine değinen Diyetisyen Soydemir, magnezyum, çinko, bakır ve selenyum başta olmak üzere belirli minerallerin düzeylerinin, çölyak hastalığının ciddiyetine ve beslenme ile alımına bağlı olarak düşük olabileceğini ifade etti.





"KİŞİYE ÖZEL BESLENME PLANI GEREKİR"

Glutensiz ticari tahıl bazlı ürünlerin çoğunun, az lif içerdiğini ve glisemik indeksinin yüksek olduğunu vurgulayan Diyetisyen Soydemir "Bu nedenle hastalar kilo alımı ve kabızlıktan şikayetçi olabilirler. Bu şikayetleri azaltmak için çölyak hastalığında beslenme planının tamamen kişiye özel ve titizlikle yapılması gereklidir. Sağlığın uzun dönem korunması için çölyak hastalarında yalnızca glutensiz beslenmenin değil, hem makro ve mikro besin ögelerini hem de posa miktarını yeterli seviyelerde sağlayabilen sürdürülebilir glutensiz bir beslenme planlanması oldukça önemlidir" dedi. Çölyak tanısı aldıktan sonra prebiyotik ve probiyotik kullanımının, hastaların hem yaşam kalitesini hem de bağırsaktaki azalan yararlı bakterilerin sayısını arttırdığını da sözlerine ekledi.



Çölyak hastalığı yaygınlaştıkça glutensiz ürün çeşitliliğinin de artığından bahseden Diyetisyen Soydemir glutensiz beslenmede karabuğday, kinoa ve amarant gibi alternatif tahılların yer aldığını ve bu tahılların çölyaklı bireyler için herhangi bir risk oluşturmadığını ifade etti.



"TARHANA, BOZA, BİRA MAYASINDAN DA KAÇININ"

Diyetisyen Soydemir, glutenin; ekmek, hamur işleri, makarna, bisküvi gibi besinler başta olmak üzere un eklenmiş soslar, salata sosları, bazı turşular, hazır çorbalar gibi ürünlerde de bulunduğunu anlattı. Sıkı bir glutensiz diyetle bile eser miktarda gluten tüketileceğine işaret eden Diyetisyen Soydemir, şunları söyledi:

"Glutensiz beslenmede gözden kaçan ve hastalığın seyrini şiddetlendiren birçok ürün bulunabilir. Bu ürünler sosisler, çorbalar, soya sosu, dondurma, işlenmiş etler, baharat karışımları, hazır sirkeler, irmik, kuskus, tarhana, boza, bira, bira mayası olarak sıralanabilir. Glutensiz etiketli ürünlerde bile eser miktarda gluten vardır. Bunun nedeni gluten içeren ürünlerle aynı yerde işlenmesi veya depolanması sonucunda çapraz bulaşma görülmesidir. Dolayısıyla "glutensiz" olarak adlandırılan terim, genellikle zararsız olan ve glutenin tamamen olmadığı anlamına gelmeyen bir miktarda gluteni ifade eder. Aslında, glutensiz diyetteki çapraz kontaminasyondan kaynaklanan gluten miktarı günde 5 ila 50 mg arasında değişebilir. Bu sebeple çölyak hastalarının etiket okumaları büyük önem taşır."