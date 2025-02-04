Gıda güvenliği uzmanı uyardı: Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! Yiyecekleri bu şekilde buzdolabına koymayın…

Yemeğinizi bitirdikten sonra kalan yemekleri bir an önce buzdolabında saklamaya çalışacak kadar sabırsızsanız, bu konuda anlatacaklarımız var. Bir gıda güvenliği uzmanının buzdolabına sıcak konulan yiyecekler üzerinde yaptığı deney sayesinde keşfettiği bilgiyi öğrendikten sonra bunu tekrar tekrar düşünmek isteyeceksiniz.

Gıda politikası uzmanı Gavin Wren, buzdolabına sıcak yiyecek koymanın, buzdolabının 'sıcaklığı' ile önemli derecede oynadığını ve buzdolabınıza zarar verebileceğini gösterecek 'bilimsel' bir deney yaptı.

BAKIN NASIL TEST ETTİ

Deneyini olabildiğinde bilimsel hale getirmek için Gavin, üç sıcaklık veri kaydedicisi aldı ve birini salata çekmecesine, birini orta rafın arkasına diğerini de üst rafın önüne olmak üzere buzdolabının farklı bölmelerine koydu.

Bu deney boyunca Gavin, ilk gün buzdolabının kapağını kapatmadı ve üst raftaki sıcaklığın 9 dereceye, orta raftaki sıcaklığın 7 derece yükseldiğini gördü. Bu deneyde salata çekmecesinin sıcaklığının değişmediği görüldü.