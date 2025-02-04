Gıda güvenliği uzmanı uyardı: Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! Yiyecekleri bu şekilde buzdolabına koymayın…

Yemeğinizi bitirdikten sonra kalan yemekleri bir an önce buzdolabında saklamaya çalışacak kadar sabırsızsanız, bu konuda anlatacaklarımız var. Bir gıda güvenliği uzmanının buzdolabına sıcak konulan yiyecekler üzerinde yaptığı deney sayesinde keşfettiği bilgiyi öğrendikten sonra bunu tekrar tekrar düşünmek isteyeceksiniz.
KALAN YEMEKLERİ BUZDOLABINA KOYARKEN DİKKATLİ OLUN
Gıda politikası uzmanı Gavin Wren, buzdolabına sıcak yiyecek koymanın, buzdolabının 'sıcaklığı' ile önemli derecede oynadığını ve buzdolabınıza zarar verebileceğini gösterecek 'bilimsel' bir deney yaptı.
BAKIN NASIL TEST ETTİ
Deneyini olabildiğinde bilimsel hale getirmek için Gavin, üç sıcaklık veri kaydedicisi aldı ve birini salata çekmecesine, birini orta rafın arkasına diğerini de üst rafın önüne olmak üzere buzdolabının farklı bölmelerine koydu.
Bu deney boyunca Gavin, ilk gün buzdolabının kapağını kapatmadı ve üst raftaki sıcaklığın 9 dereceye, orta raftaki sıcaklığın 7 derece yükseldiğini gördü. Bu deneyde salata çekmecesinin sıcaklığının değişmediği görüldü.
Teorisini daha fazla test etmek için Gavin, buzdolabının üst rafına yeni pişirdiği yemeği koydu. Bu test sonucunda üst rafın sıcaklığının 18 dereceye kadar çıktığı ve normal sıcaklığına dönmesinin 4 saat sürdüğü görüldü.
Bu durum buzdolabınıza zarar verirken aynı zamanda buzdolabınızdaki yiyeceklerin daha hızlı bozulmasına da neden olabilir. Gavin, bu durum için '' Bu, süt gibi yiyeceklerin normalden 10 kat daha hızlı bozulmasına neden olabilir. Tam da bu sebepten buzdolabına yiyeceklerinizi koymadan önce soğuduklarından emin olun'' diyor.
PEKİ NE YAPMALISINIZ?
Yiyecekleri buzdolabına koymadan önce 1-2 saat soğumasını bekleyin, daha sonra buzdolabına koyun. Yiyecekleri daha hızlı soğutmak için, yiyecekleri kaplara veya dondurucu poşetlerine koyabilirsiniz. Böylece buzdolabına koymadan önce hızla soğuyacaklardır.
Kalan yiyecekleri vaktinde buzdolabına koymamanın ve oda sıcaklığında bekletmenin de yiyeceklere zarar verdiğini unutmamak gerekir. Bakteriler, ''tehlike bölgesi'' olarak da bilinen 4 ila 60 derece sıcaklıklarda çok hızlı büyüdüğünden, uzun süre buzdolabı dışında bırakılmış yemekler bakteri üremesine neden olacağından yeniden tüketilmesi önerilmemektedir.