Gıda İntoleransı Nedir? Bağırsak Gıda İntoleransı Testi Nasıl Yapılır ve Hangi Bölüme Gidilir?

Gıda intoleransları yaygın bir durumdur. Sindirim sistemi ile alakalı bir sorundur. Bu sorunu yaşayıp yaşamadığını öğrenmek isteyenler internet üzerinden "Gıda intoleransı nedir, belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır, intolerans testini hangi bölüm yapar ve test nasıl yapılır?" gibi soruları araştırmalıdır. Elbette bu yeterli olmayacaktır. Doktorunuza danışmanız önerilir.

Gıda İntoleransı Nedir?

Gıda intoleransı, tüketilen bir gıda maddesinin içinde yer alan belirli bir maddeye karşı sindirim sisteminin bir reaksiyonu olarak tanımlanabilir. Besin içerisindeki bu belirli madde sindirim sistemi tarafından doğru bir şekilde sindirilemez ya da parçalanamaz. Bu durum sindirim sisteminde hasarlara yol açabilir. Gıda intoleransının sebebi ise enzim eksikliği veya gıdanın içindeki maddenin sindirim sistemi tarafından parçalanamamasıdır.

Gıda intoleransı belirtileri nedir ve nasıl anlaşılır soruları ise önemlidir. Gıda intoleransı belirtileri çeşitlidir. İntoleransa sebebiyet veren maddenin ne kadar tüketildiği bu belirtilerin şiddetini belirler. Belirtilerin ortaya çıkması birkaç saat kadar sürebilir. Bu belirtiler bazen saatler sürer bazen de günlerce devam edebilir. Tipik bağırsak intoleransı belirtileri ise şunlardır:

Şişkinlik

Mide bulantısı ve kusma

Aşırı gaz

Karın ağrısı

İshal

Burun akıntısı

Halsizlik

Baş dönmesi

Deride kaşıntı, döküntü

Bayılma ve anaflaktik şok

Bağırsak Gıda İntoleransı Testi Nasıl Yapılır ve Hangi Bölüme Gidilir?

Öncelikle sorunun gıda alerjisi mi yoksa gıda intoleransı mı olduğunun anlaşılması gerekir. Gıda intoleransından kaynaklı bir rahatsızlık varsa bunun testinin hastanelerde hekimler tarafından yapılması gerekir. Parmaktan kan alınarak yapılır. Bu kan laboratuvar ortamında incelenir. Bu şekilde hastada gıda intoleransı olup olmadığı anlaşılmış olur.

Gıda intoleransının tek tedavisi vardır o da intoleransa sebep olan besinin diyetten çıkarılmasıdır. İntoleransa sebep olan besin mutlaka alınması gereken elzem bir besin ise yerine aynı özellikleri taşıyan başka bir besinin tüketilmesi gerekir. Sık görülen gıda intoleransları şunlardır: Laktoz, fruktoz, gluten, kafein ve yumurta. Elbette ki bunların dışında da gıda intoleransına neden olan besinler mevcuttur.

Gıda intolerans testi hangi bölüm yapar ve nerelerde yapılır sorularının birden çok cevabı vardır. Diyetisyen kliniklerinde bu testler yapılabilir. Bunun dışında devlet tarafından karşılanmayan bir testtir bu nedenle özel hastanelerde ve kliniklerde ücreti karşılığında yapılabilir. Bölüm olarak ise bu testin alerji ve immünoloji bölümünde yapıldığı bilinmektedir.