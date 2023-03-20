Gliserin Nedir? Gliserin Ne İşe Yarar, Faydaları Neler ve Nasıl Kullanılır?

Gliserin Nedir, sorusu ile kremler sayesinde sıkça karşılaşırız. Gliserin ne işe yarar, sorusuna vücudumuzun nem dengesini sağlayan bir madde olduğu yanıtını verebiliriz. Gliserin faydaları nelerdir, dediğimizde kuru veya yağlı ciltlerin nem dengesini sağlamak için kullandığımızı öğreniriz. Gliserin neye iyi gelir, sorusuna cildimiz için büyük önem taşıdığı yanıtını veririz. Gliserin nasıl kullanılır, sorusuna ise kullandığımız kremlerin çoğunda gliserin bulunur yanıtını veririz.

Gliserin Nedir? Gliserin Ne İşe Yarar?

Gliserinin diğer bir adı da Gliserol'dur. Gliserin, cildinizi nemlendiren, yüzünüzü hastalıklardan ve lekelerden koruyan, saçlarınıza canlılık ve sağlık katan bir üründür. Gliserin, sağlığınız için pek çok özelliklere sahiptir. Bu özelliklerden bazıları saç, cilt, ağrı, ağız bakımı gibi özelliklerdir. Söz konusu sağlığınız ise, ihtiyacınız olan yardımcılardan biri de gliserindir. Genellikle tüm eczanelerde bulunan bir maddedir. Gliserinin herhangi bir yan etkisi yoktur. Cildiniz çok hassas bir yapıya sahipse, doğal olarak kullanacağınız gliserini biraz su ile inceltmenizi tavsiye ederiz. Ayrıca yoğun kullanmaktan da kaçınmak gereklidir. Fazla miktarda kullanılan gliserin, cilt gözeneklerini kapatabilir. Çok sıcak ve güneşli günlerde gliserini kullanmamalısınız. Yüksek sıcak altında gliserin içeren kremler kullanırsanız cildinizin yanmasına neden olabilirsiniz.

Gliserin oksijen, karbon ve hidrojenden meydana gelen organik bir bileşiktir. İlk olarak 1779 yılında Carl Wilhelm Scheele tarafından keşfedilmiştir. Öncelikle alkol bir madde olduğunu söylese de tatlı ve şekerli tadından dolayı bu maddeye gliserin adını verdiğini belirtmiştir. Renksiz, sıvı ve tatlı bir tadı olan bu sıvı, su ile karışabilme özelliğine sahiptir. Gliserin formülü incelendiğinde %35 gliserin, %20 metanol, %30 yağ, %10 su, %5 sodyum tuzları dikkat çeker. C3H8O3 şeklinde formülü vardır. Gliserinin bir diğer adı "gliserol" olarak ifade edilir. Hayvan ve bitki yağlarından elde edilmektedir. İnsan sağlığı için çok ciddi zararları yoktur. Cilde temasa uygundur. Sadece cilt için değil pek çok alanda kullanımı yaygın olan bir maddedir.

Gliserin Faydaları Neler ve Nasıl Kullanılır?

Gliserinin kullanım şekilleri ve faydaları şu şekildedir:

Gliserin ve gül suyundan oluşan bir karışımla yüzünüzü makyajdan önce temizlerseniz, makyajınız daha kalıcı bir hal alacaktır.

Gliserin tırnak bakımında epey etkili bir maddedir. Gül suyu ve gliserin ile bir karışım içinde tırnaklarınız beklerse, gliserin tırnaklarınızın kırılmasını ve çatlamasını önler.

Daha canlı tırnaklara sahip olmanızı sağlar.

Saç İçin Kullanımı için haftada birkaç defa tekrarlanmak üzere nemli saça doğrudan uygulanır.

Gliserin cilt bakımı ve sağlığı konusunda olumlu etkilere sahiptir. Egzama ve sedef gibi cilt rahatsızlığı yaşıyorsanız, gliserin cildinizi koruyacaktır.

Saf su ile gliserini bir bardak içinde karıştırıp uygulama yaptığınızda bu hastalıkların etkisini hafifletebilirsiniz.

Cildinizi nemlendirecek ve rahatlatacaktır.

Saç derisinde oluşan yaralar için gliserin ve aloe vera ikilisini deneyin. Cildinizi iyileştirip saç derinizi rahatlatacaktır.

Gliserin antiseptik özelliklere sahip bir maddedir. Bu yönüyle ağız içinde oluşan yaraları iyileştirecektir.

Aft rahatsızlığı ile uğraşıyorsanız, çareniz gliserin olacaktır.

Ayak derisini iyileştirir ve yeniler. Ayaklarda oluşan yaraları özellikle de nasır problemini giderir.

Gliserin dudakları soğuktan korur ve nemlendirir.

Cildinize güneşten dolayı ton farkı oluşmuşsa, gliserin cilt tonunu eşitleme özelliğine sahiptir. Bu noktada gliserin yağı kullanmanızı öneririz.

Piyasada pek çok nemlendirici ürün yer almaktadır. Bu ürünlerin içeriğine bakarsanız gliserini fark edebilirsiniz. Çünkü gliserin cildi en doğal haliyle nemlendiren bir maddedir. Siz de evinizde gliserin ile cildinizi doğal yoldan nemlendirebilirsiniz.

Dirsekler, topuklar ve eller için çok etkili olacaktır.

Saç bakımı toplumda sıkça gündeme gelen bir konudur. Hangi ürünü kullansak, saçımıza ne sürsek diyenleri duyduk ve hemen yetiştik. Saçlarınızın sağlığı için size gliserin önereceğiz. Gliserin saça nem verir, canlılık katar.

Ayrıca; gliserinin diğer faydaları da şu şekildedir: