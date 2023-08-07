Göğsünüzdeki bu ağrıya dikkat! Kalp krizi belirtisi olabilir

Uzman Kardiyolog Dr. Çağdaş Arslan, kalp krizinde erken müdahalenin kalp kasındaki riski azaltmaya çok büyük katkısı olduğunu, erken müdahale etmek için ise belirtileri iyi tanımak gerektiğini ve en önemli belirtilerden birinin 5 dakikadan uzun süren göğüs ağrısı olduğunu söyledi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Çağdaş Arslan, kalp damar hastalıklarının dünyada ve ülkemizde en sık karşılaşılan sağlık problemlerinden biri olduğunu vurgulayarak kalp krizinin, kalp damar hastalıklarının bazen ilk tanı anında bazen de kalp damar hastalığı olan hastaların takiplerinde karşılaşılabileceğini dile getirdi.

Kalp krizi için risk faktörlerinin genel olarak kalp damar hastalıkları ile aynı olduğunu belirten Dr. Arslan bu faktörleri, "Sigara kullanımı, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kolestrol yüksekliği, genetik faktörler, yaş, erkek cinsiyet, kadınlarda menopoz sonrası dönem ve obezite" olarak sıraladı.