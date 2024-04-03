Göğüs hastalıkları uzmanı açıkladı: "Öksürükten kurtaran çay!"

"ÇEVRESEL FAKTÖRLER ETKİLEYEBİLİR" Çevresel faktörlerin öksürüğü artırdığını dile getiren Prof. Dr. Öztürk, "Son dönemde büyük şehirlerde ve sanayi bölgelerinde havadaki kimyasal kirliliğin artması sonucu ekonomik nedenlerle kalitesiz ısınma amaçlı yakıtların kullanımı ve toplu ulaşım araçlarının havaya saldıkları sağlıksız gaz ve atıklar nedeniyle başta astım ve KOAH gibi solunum sistemi hastalıklarında artışlar gözlenmektedir. Bu hastalıklar da kronik öksürük yapmaktadır" açıklamasında bulundu. "POLENLER ALERJİK ÖKSÜRÜĞÜ TETİKLER" Bazı durumların alerjik öksürüğü tetiklediğini belirten Prof. Dr. Öztürk, "Polenler, ev tozu akarları, mantar sporları, ev hayvanları duyarlı kişilerde alerjik öksürük yapabilir. Alerji testleri yapılarak alerjenlerden uzak durularak alerjik öksürük oluşması engellenebilir" dedi. "ÖKSÜREN KİŞİ SAYISI ALARM VERİYOR" Son dönemde toplumda öksüren kişi sayısının da arttığını vurgulayan Prof. Dr. Öztürk, "Sigara içen sayısının artması, hava kirliliğinin artması, sanayi bölgelerinde havayı kirleten kimyasalların artması ve kalitesiz ısınma yakıtlarının solunan havayı kirletmesi nedeniyle son yıllarda öksüren kişi sayısı gittikçe artmaktadır" ifadelerini kullandı.



"MEVSİMSEL ÖKSÜRÜKTE ALERJENLERDEN UZAK DURULMALI"

Öksürüğün nasıl geçebileceğini anlatan Prof. Dr. Öztürk, şu bilgileri paylaştı:

"Öncelikle öksürük yapan etkenler veya hastalıklar tedavi edilerek öksürük kolayca geçirilebilir. Öksürük enfeksiyon nedenliyse enfeksiyon tedavisi ile, alerjenlere bağlı öksürük ise alerjenlerden uzak kalınarak öksürük geçmektedir. Mevsimsel alerjik öksürükte alerjenden uzak durulması ilk tedavi şeklidir. Hastalık belirtilerine göre antihistamin denen ilaçlar ile steroid yapıda bazı alerji ilaçları burun tıkanıklığı, akıntısı, hapşırma ve geniz akıntısını azaltmak için doktor kontrolünde alerjen mevsimi boyunca kullanılır. Kovid'de ise öksürük viral nedenli olduğu için antiviral ilaç tedavileri ile hastalık tedavi edilir."



"OKSİJEN VE İNHALER TEDAVİSİ UYGULANABİLİR"

Bireyin ne zaman oksijen ya da inhaler gibi tedavileri alması gerektiğini açıklayan Prof. Dr. Öztürk, "Hastanın öksürük nedenli astım veya KOAH hastalığı varsa ve hastalık belirtileri olan öksürük, nefes darlığı, hışıltılı solunum ve göğüste baskı hissi yoğun ise bu hastalarda İnhaler ilaçların kullanılması gerekir. Eğer kan oksijen seviyesi belirli bir değerin altına inmekte ise bu hastalara oksijen tedavisi de uygulanabilir. Hasta nefes darlığı çekiyorsa, doktoru buna uygun tedaviyi hastasına uygular" dedi.