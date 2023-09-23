Görmezden geldiğiniz o hisse dikkat! Kansere yakalananların %86’sında görülüyor

Geç teşhis edilen kanserler, zorlu bir tedavi sürecini beraberinde getirirken bazı türlerde bu durum daha önemli hale gelebiliyor. Pankreas kanseri, özellikle erken teşhisi halinde tedavi şansı oldukça artarken, ileri aşamalarda tedavi sürecinde kişiler zorlanabiliyor. Bu nedenle bazı hislere dikkat etmek önemli. Bunlardan biri ise; "asteni" adı verilen bir his…
Asteni; aslında hepimizin aşina olduğu, fakat çok da önemsemediği bir durum. Özellikle aşırı güçsüz, halsiz ve yorgun hissetmeniz anlamına gelen bu durum, altta yatan başka sorunların da habercisi olabilir.
Genel bir belirti olması sebebiyle kısa süreli bir yorgunluğun veya basit bir rahatsızlığın da sinyali olabileceği gibi; kanserin türlerinin de en yaygın belirtileri arasına yer alıyor.
Pankreas kanserinin birçok belirtisi tümörün bulunduğu alanlarda kendini gösterebilse de; farklı şekillerde de belirti verebilir. Tıbbi Direktör Dr. Chun Tang'a göre ise; "en yaygın" belirti asteni olarak öne çıkıyor.
Asteni, geniş bir alanda, vücudun tümünü etkileyecek bir güçsüzlük hali olabilirken aynı zamanda fiziksel zayıflık ve enerji eksikliğinin de eşlik ettiği bir durum. Dr. Tang ise; bu durumla ilişkili olarak pankreas kanserinden muzdarip olan insanların bu durumu sıklıkla yaşadığını belirtiyor. Bu nedenle kişilerin sıklıkla güçsüz hissederek günlük işlerini bile yapamayacak hale gelmeleri, mutlaka dikkat etmeleri gereken bir durum.
Uykuya dalma konusunda yaşanan zorluklar, bir şeylere odaklanma güçlüğü de asteni hali ilişkili olarak ortaya çıkar. Özellikle kollar ve bacaklarda sıklıkla görülebilecek bu durum, tüm vücutta da halsizlik ve güçsüzlüğe sebep olabilir.
ARAŞTIRMA SONUÇLAR NE GÖSTERİYOR?
Asteni, Clinical and Translational Oncology adlı yayında yayınlana çalışmaya göre; pankreas kanserine yakalanan kişilerde %86 oranında en sık görülen belirti olarak listenin başında yer alıyordu.
Yapılan çalışmaya katılan 185 kişi, pankreas kanserinin temel belirtilerini ve semptomlarını araştırılmasını sağlamak için adım atmıştı.
İspanya'da yapılan bu araştırma; kişisel görüşmelerde elde edilen verilerde ve hastaneye kabul sırasında ilgili doktorlar tarafından en önemli belirtiler kaydedildi.
Asteni ilk sırada yer alsa da benzer diğer belirtilerde de yoğun ortak noktalar mevcuttu. Örneğin;
Bilim insanları, tüm bu belirtilere gerekli dikkatin gösterilmesi halinde herhangi bir kanser için de uyarı işareti olabilecek bu belirtilerin, erken teşhisi mümkün kılabileceğini belirtiyor.
Asteni her ne kadar ilk belirtilerden olsa da; ilerleyen aşamalarda da kendini gösterebilir. Bu yüzden Dr. Tang, asteninin ileri tıbbi aşamalarda da en yaygın semptom olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.
PANKREAS KANSERİNİN DİĞER SEMPTOMLARI NELERDİR?
Pankreas kanserinin en belirgin semptomları;
Asteni dahil bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, doktoruna başvurmalısınız. Uzmanlar, bu semptomlar pankreas kanseri olduğunu garanti etmese de kontrol edilmenin önemli olduğu konusuna vurgu yapıyor.