Görmezden geldiğiniz o hisse dikkat! Kansere yakalananların %86’sında görülüyor

Geç teşhis edilen kanserler, zorlu bir tedavi sürecini beraberinde getirirken bazı türlerde bu durum daha önemli hale gelebiliyor. Pankreas kanseri, özellikle erken teşhisi halinde tedavi şansı oldukça artarken, ileri aşamalarda tedavi sürecinde kişiler zorlanabiliyor. Bu nedenle bazı hislere dikkat etmek önemli. Bunlardan biri ise; "asteni" adı verilen bir his…

Asteni; aslında hepimizin aşina olduğu, fakat çok da önemsemediği bir durum. Özellikle aşırı güçsüz, halsiz ve yorgun hissetmeniz anlamına gelen bu durum, altta yatan başka sorunların da habercisi olabilir.

Genel bir belirti olması sebebiyle kısa süreli bir yorgunluğun veya basit bir rahatsızlığın da sinyali olabileceği gibi; kanserin türlerinin de en yaygın belirtileri arasına yer alıyor.