Göz altı morluklarından hangi aşamada korkmalısınız? Bu tarz morluklar ciddi hastalık habercisi olabilir!

Göz altı morlukları hepimiz için korkulu bir rüyadır. Ne yaparsak yapalım geçmek bilmeyen bu morlukların bir diğer sebebinin vücudunuzda başlayan ve ciddi sonuçlara neden olabilecek hastalıkların habercisi olabileceğini hiç düşündünüz mü? Eğer göz altı morluklarınız bu hale geldiyse acilen bir uzmana başvurmalısınız.

HANGİ HASTALIKLARA NEDEN OLUYOR?

Göz altındaki koyu halkalar genellikle zararsız olup uyku eksikliğiyle ilişkilendirilse de kimi zaman bu durum daha ciddi bir sağlık sorununa işaret ediyor olabilir.

Yapılan araştırmalar sonucunda, göz altı morluklarının alerjik morluklar olabileceği ortaya çıktı. Kan damarlarının tıkanması sonucu oluşan bu alerjik morlukların kalıtsal olabileceği ve aile içinde de olduğu görüldü.

Alerjik morluklar; alerjik yüz veya periorbital venöz tıkanıklık olarak da bilinir ve toz alerjileri veya gıda alerjileri gibi alerjilerden kaynaklanabilen göz altı morluklarıdır.