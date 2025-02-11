Göz altı morluklarından hangi aşamada korkmalısınız? Bu tarz morluklar ciddi hastalık habercisi olabilir!

Göz altı morlukları hepimiz için korkulu bir rüyadır. Ne yaparsak yapalım geçmek bilmeyen bu morlukların bir diğer sebebinin vücudunuzda başlayan ve ciddi sonuçlara neden olabilecek hastalıkların habercisi olabileceğini hiç düşündünüz mü? Eğer göz altı morluklarınız bu hale geldiyse acilen bir uzmana başvurmalısınız.
HANGİ HASTALIKLARA NEDEN OLUYOR?
Göz altındaki koyu halkalar genellikle zararsız olup uyku eksikliğiyle ilişkilendirilse de kimi zaman bu durum daha ciddi bir sağlık sorununa işaret ediyor olabilir.
Yapılan araştırmalar sonucunda, göz altı morluklarının alerjik morluklar olabileceği ortaya çıktı. Kan damarlarının tıkanması sonucu oluşan bu alerjik morlukların kalıtsal olabileceği ve aile içinde de olduğu görüldü.
Alerjik morluklar; alerjik yüz veya periorbital venöz tıkanıklık olarak da bilinir ve toz alerjileri veya gıda alerjileri gibi alerjilerden kaynaklanabilen göz altı morluklarıdır.
ALERJİK MORLUKLARIN BELİRTİLERİ NELERDİR
Alerjik morlukların belirtileri arasında göz altlarında yuvarlak ve gölgeli pigmentasyon veya göz altlarında mavi veya morumsu renk tonlu morluk yer alır.
Eğer göz altı morluklarınız alerjiden kaynaklanıyorsa; sulu, kırmızı ve kaşıntılı gözler, boğazda ve damakta kaşıntı, hapşırık ve burun tıkanıklığı gibi alerji belirtileri görülür.
Uzmanlar, alerjik morluklar genellikle büyük bir sağlık sorunu oluşturmasa da yine de bir uzmana başvurmanın faydalı olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
KANSIZLIK SEBEP OLABİLİR
Kandaki kırmızı kan hücrelerinin vücut dokularına yeterince oksijen taşımaması durumunda görülen anemi (kansızlık) , göz altı morluklarına neden olur. Aneminin diğer belirtileri arasında; soluk cilt, yorgunluk, baş dönmesi ve nefes darlığı da görülür.
Vücudunuzda demir eksikliği, B12 vitamini eksikliği ve kronik hastalıkların yol açtığı anemi kendini göz altı morluklarıyla belli edebilir. Kansızlığı gidermek için bir uzman görüşüyle eksik vitaminlerinizi tamamlayabilirsiniz.
TİROİD HASTALIKLARININ HABERCİSİ
Tiroid bezinin yeterince çalışmaması (hipotiroidizm) veya aşırı çalışması (hipertiroidizm), vücudun metabolizmasını etkileyerek çeşitli belirtilere yol açar. Bu belirtilerden biri de göz altı morluklarıdır.
Hipotiroidizm kendini kilo alma, yorgunluk, kuru cilt ve saç dökülmesi gibi belirtilerle gösterirken; hipertiroidizm kilo kaybı, hızlı kalp atışı ve sinirlilik gibi belirtilerle kendini gösterir.
EĞER TEDAVİ EDİLMEZSE…
Eğer göz altı morluklarınızın yanında bu gibi belirtiler görüyorsanız en yakın zamanda bir uzmana başvurmanız gerekmektedir. Tiroid tedavi edilmezse kalp ritim bozukluğu, kalp yetmezliği ve bir iltihap veya enfeksiyon sırasında tiroid krizi gibi ciddi sağlık problemlerine yol açar.
BÖBREK HASTALIKLARININ HABERCİSİ OLABİLİR!
Göz altı morluklarınız, vücudunuzda su ve elektrolit dengesinin bozulmasıyla görülen böbrek hastalıklarının habercisi olabilir.
Böbreklerin düzgün çalışmaması durumund vücutta sıvı birikimi ve ödem meydana gelir. Böylece, göz altındaki hassas cilt şişer ve morarır.
Yorgunluk, idrar değişiklikleri ve sırt ağrısı gibi belirtilerin yanı sıra göz altı morluklarıyla da kendini gösteren böbrek hastalıkları erken teşhis edilmezse böbrek fonksiyonlarının tamamen kaybedilmesine ve diyaliz veya böbrek nakline kadar ilerleyebilecek bir süreç doğurabilir.