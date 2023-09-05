Göz kapaklarının şişmesi o hastalığın işareti! Uzmanı dikkat edilmesi gerekenleri anlattı…

Şu anda bu durumun tedavisi yok, ancak timus bezinin (göğüsteki miyastenia gravis ile bağlantılı küçük bir bez) çıkarılmasına yönelik ameliyatın bazı durumlarda yardımcı olduğu bilinmektedir.

Ne zaman doktora görünmelisiniz?

Yukarıda belirtilen ve miyastenia gravis'in neden olabileceği uzun süreli semptomlarınız varsa doktorunuza mutlaka danışın. Doktorunuz, durumu teşhis etmenize veya semptomlarınızın diğer olası nedenlerini aramaya yardımcı olacak testler için sizi bir uzmana yönlendirebilir.