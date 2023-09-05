Göz kapaklarının şişmesi o hastalığın işareti! Uzmanı dikkat edilmesi gerekenleri anlattı…

Bazı durumlarda bu, ciddi bir durumun erken uyarı işareti olabilir. Gözlerinizi etkileyebilecek altı farklı durumun semptomlarını sizler için inceledik ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini derledik.
GÖZ KAPAĞI DÜŞÜKLÜĞÜ
Myastenia gravis, kas güçsüzlüğüne neden olan nadir, uzun süreli bir otoimmün durumdur. İlk işaret genellikle göz kapağı düşüklüğü veya çift görme gibi görsel problemlerdir.
Çoğu zaman semptomlar yutma güçlüğü, kollarda, bacaklarda ve boyunda güçsüzlük ve aşırı yorgunluğu içerecek şekilde ilerleyecektir. Hastalık aynı zamanda kişinin nefes alma kabiliyetini de etkileyebilir; bu durumda durum çok ciddi hale gelir.
Şu anda bu durumun tedavisi yok, ancak timus bezinin (göğüsteki miyastenia gravis ile bağlantılı küçük bir bez) çıkarılmasına yönelik ameliyatın bazı durumlarda yardımcı olduğu bilinmektedir.
Ne zaman doktora görünmelisiniz?
Yukarıda belirtilen ve miyastenia gravis'in neden olabileceği uzun süreli semptomlarınız varsa doktorunuza mutlaka danışın. Doktorunuz, durumu teşhis etmenize veya semptomlarınızın diğer olası nedenlerini aramaya yardımcı olacak testler için sizi bir uzmana yönlendirebilir.
ŞİŞKİN GÖZLER
Gözlerin şişkin olması, hipertiroidizm olarak bilinen bir durum olan aşırı aktif tiroidin göstergesi olabilir. Bu durum, tiroid bezinin çok fazla tiroid hormonu üretmesi sonucu ortaya çıkmaktadır.
Uzmanlara göre bu hormonların çok fazlası potansiyel olarak ciddi sorunlara neden olabilir. Aşırı aktif tiroid bezi olan her üç kişiden biri Grave hastalığı olarak bilinen bir durumdan muzdarip olmaktadır.
Çoğu vaka hafiftir ve aşırı aktif tiroidiniz tedavi edildikçe iyileşir, ancak yaklaşık her 20 ila 30 vakadan birinde körlük riski vardır. Graves özellikle şiddetliyse görme kaybına neden olabilir. Hipertiroidizmin diğer belirtileri arasında kaygı, yorgunluk, sık bağırsak hareketleri, saç dökülmesi ve el titremesi yer alır.
Ne zaman doktora görünmelisiniz?
Hipertiroidizme sahip olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza başvurmalısınız. Neyse ki bu durum, tiroidinizin çok fazla tiroid hormonu üretmesini durdurarak çalışan ilaçlarla tedavi edilebilir.
GÖZLERDE SARI VE BEYAZ ŞİŞLİKLER
Göz kapaklarınızın yakınında beyaz veya sarı şişlikler varsa bu yüksek kolesterolün işareti olabilir. Uzmanlar, bu işaretlere ksantelazma birikintileri denildiğini söylüyor.
Arter duvarlarında yüksek düzeyde kolesterol birikebilir ve kalbe giden kan akışını azaltabilir. Bu, vücutta pıhtı oluşması ve ayrıca koroner kalp hastalığının ortaya çıkma riskini artırır. Yüksek kolesterole sahip olmak aynı zamanda kalp krizlerine ve felçlere de yol açabilir.
Ne zaman doktora görünmelisiniz?
Göz kapaklarınızda sarı şişlikler fark ederseniz doktorunuza danışmanız önemlidir; çünkü bu, kalp hastalığı riskinin daha yüksek olduğunu gösterebilir. Yüksek kolesterolün pek çoğu semptomlara neden olmaz, bu da fark edilmesini çok zorlaştırır. Doktorunuz kolesterol seviyenizin yüksek olabileceğini düşünüyorsa test yaptırmanızı önerebilir.
GÖZLERDE KIZARIKLIK
Göz kapaklarınızın birbirine yapıştığını fark ederseniz, konjonktivit olarak bilinen bir rahatsızlığınız olabilir. Genellikle bir enfeksiyon veya alerji nedeniyle tetiklenir.
Bazen pembe göz olarak da bilinen bu durum aynı zamanda gözün kızarmasına, yaşarmasına, kumlu, kaşıntılı hissetmesine de neden olabilir.
Ne zaman doktora görünmelisiniz?
Genellikle tedavi olmaksızın birkaç hafta içinde iyileşir. Ancak geçmiyorsa bir göz doktora danışmanız önerilir.
ALT GÖZ KAPAĞININ SARKMASI
Alt göz kapağınızın sarkmaya başladığını fark ederseniz şeker hastası olabilirsiniz. Göz kapakları da dahil olmak üzere vücudun herhangi bir yerindeki sarkmaların yaşlanma belirtisi de olduğunu unutmamak gerekir.
Ancak Mayo Clinic'e göre bazı durumlarda göz kapağı sarkması diyabetle bağlantılı sinir hasarının sonucu olabilir. Diyabet, kişinin kan şekeri seviyesinin çok yükselmesine neden olan bir durumdur.
İki türü vardır; temel fark, tip 1 diyabetin genetik bir durum olması, tip 2'nin ise kilo alma gibi yaşam tarzı seçimlerinden kaynaklanmasıdır.
Doğru şekilde yönetilmezse, durum aynı zamanda görme kaybına ve uzuv amputasyonuna da yol açabilir. Semptomlar arasında çok susama, daha fazla tuvalete çıkma, yorgunluk, kilo kaybı ve bulanık görme yer alır.
Ne zaman doktora görünmelisiniz?
Yukarıda belirtilen belirtilerden herhangi birine sahipseniz mutlaka doktorunuza başvurmalısınız. Diyabet risk faktörleriniz varsa ve gelecekte diyabetin ortaya çıkmasından endişeleniyorsanız da doktorunuza başvurmalısınız.
GÖZ SEĞİRMESİ
Gözleriniz birdenbire tekrar tekrar seğiriyorsa vücudunuz size sinir sisteminizin düzgün çalışmadığını anlatmaya çalışıyor demektir. Çoğu zaman bu durum kendi kendine düzelir; özellikle de stres, yorgunluk veya kafeinden kaynaklanıyorsa.
Ancak bazı durumlarda magnezyum veya B12 vitamini eksikliğine işaret edebilir.
Ne zaman doktora görünmelisiniz?
Seğirmeniz geçmezse doktorunuz aldığınız ilaç veya stres gibi tetikleyicileri kontrol edebilir. Ayrıca sizi seğirmeye neden olabilecek koşulları araştırmak amacıyla testler için bir nöroloğa yönlendirebilirler.