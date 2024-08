Göz kızarıklığı meğer bu hastalığın belirtisiymiş! Görme kaybına neden oluyor...

"HER YIL 4 MİLYON VAKA TESPİT EDİLİYOR"

Bir veya iki gözü etkileyebilen üveit, her yaştan insanda ve çocuklarda da ortaya çıkabilmektedir. Yaygın olarak 20-60 yaşları arasında görülmektedir. Yapılan araştırmalarda bu sorunun 100 bin kişiden 38 kişiyi etkilediği belirlenmiştir. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 4 milyon yeni vaka ortaya çıkmaktadır. ABD'de her yıl 30 bin kişinin üveit hastalığı nedeniyle görme kabiliyetini kaybettiği tahmin edilmektedir. Üveit yetişkinlerde daha yaygındır ve yaş ilerledikçe görülme ihtimali artmaktadır. Çocuklarda daha az yaygın olup, vakaların yalnızca yüzde 2 ila yüzde 20'sini oluşturmaktadır. Uvea, gözün sklera (gözün beyaz kısmı) ile retina (gözün arkasındaki ışığa duyarlı tabaka) arasındaki orta tabakadır. Uveanın İris (gözün renkli kısmı), Siliyer cisim (merceğin odaklanmasına yardımcı olan gözün kısmı) ve Koroid (gözü besleyen damar tabakası) olmak üzere 3 bölümü vardır.