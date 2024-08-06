Göz kızarıklığı meğer bu hastalığın belirtisiymiş! Görme kaybına neden oluyor...





ÜVEİTİN EN ÇOK GÖRÜLEN 7 BELİRTİSİ

Üveit belirtileri gözün hangi bölgesini etkilediğine bağlı olarak değişebilmektedir.

En yaygın olanı anterior yani ön üveittir. İris ve siliyer cismi etkiler ve belirtiler genellikle hasta ve başkaları tarafından görülebilir. Kişinin kendisi tarafından fark edilebilen uçuşan noktalarda artış ve etkilenen gözde görme alanındaki boşluklar veya eksik bölümler öncül belirtilerdir. Ön üveitin belirtileri, Göz ağrısı, Kırmızı göz, Bulanık görme, Işık hassasiyeti (fotofobi), gözün beyaz ve şeffaf bölümünü ve göz kapaklarının içini kapsayan tabakası olan konjonktivadaki şişlik, Göz bebeği şeklinin değişmesi (daireden düzensiz bir şekle dönüşmesi) ve gözünüzün ön kısmının alt kısmında (hipopiyon) beyaz sıvı birikmesidir.





ERKEN TEŞHİS İLE HASTALIĞI ÖNLEMEK MÜMKÜN

Üveitin muhtemel nedenleri enfeksiyon, yaralanma, otoimmün (bağışıklık sistemi ile ilgili) veya inflamatuar (iltihabi) bir hastalıktır. Vakaların yüzde 50- yüzde 70'inde yapılan tüm araştırmalara rağmen nedeni belirlenememektedir. Ciddi görme kayıplarına yol açan bu hastalığı, erken teşhis ve tedaviyle önlemek mümkün olmaktadır. Bilinen en muhtemel nedenler enfeksiyonlar, sistemik nedenler, yaralanmalar ve ilaçlardır.

Enfeksiyonlar, mikroplar (patojenler) vücudunuza girip hasara neden olduğunda ortaya çıkar. Enfeksiyona bağlı üveit genellikle aynı anda yalnızca bir gözü etkiler.