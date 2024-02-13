Göz seğirmesi neyin habercisi? 3 haftadan fazla sürüyorsa...

Uykusuzluk

Yorgunluk

Aşırı stres

Göz çevresinde enfeksiyonlar veya alerjik tutulum

Çevresel faktörler (Güneş, rüzgar veya toz gibi)

Kornea çizikleri

Fiziksel efor

Göz kapağının zorlanması, çarpma

Göz tahrişi ve göz kuruluğu

Uzun süreli ve ara vermeden dijital ekran maruziyeti

B12, D vitamini ve magnezyum eksikliği

Bazı ilaçların yan etkileri

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mitat Altuğ, göz seğirmesinin nedenleri ve tedavisi hakkında bilgi verdi. Op.Dr. Altuğ, "Tıbbi adı miyokimi olan göz seğirmesi, göz kapağı kaslarının istemsiz, ağrısız, tekrarlayan ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebilen kasılmaları durumudur" dedi. Op.Dr. Altuğ, göz seğirmesinin tipik olarak birkaç saniyede bir tekrarlayan kasılmalarla bir veya iki dakika boyunca sürebildiğine dikkat çekerek "Çoğu vakada göz kapağında hafif bir çekilme gibi hissedilir. Göz seğirme atakları birkaç gün boyunca gelip gidebilir. Ancak haftalar hatta aylar boyunca herhangi bir seğirme atağı görülmeyen olgular da mevcuttur" diye konuştu.Göz seğirmesinin genellikle üst göz kapağında görülse de üst ve alt göz kapağı seğirmesi olan vakaların da mevcut olduğunu belirten Op.Dr. Altuğ, göz seğirmesine nelerin neden olabileceğini şöyle sıraladı:Göz seğirmesinin çok nadir vakalarda daha ciddi bir beyin veya sinir sistemi bozukluğunun belirtisi olduğuna dikkat çeken Op.Dr. Altuğ, "Bu durumlara başka semptomlar daeşlik edebilir" dedi. Op.Dr. Altuğ, göz kapağı seğirmelerine neden olabilecek başlıca beyin ve sinir sistemi bozukluklarını şöyle sıraladı:Yüz felci, yani diğer adıyla hemifasiyal paralizi. Yüzün bir tarafının aşağı doğru sarkmasına neden olan bir durumdur.Distoni, beyin tarafından kaslara sinyalin yanlış gönderilmesi sonucunda, vücudun belirli bir bölgesinde ya da genele yayılmış şekilde oluşan istemsiz kas kasılmaları gelişmesi durumudur.MS Hastalığı (Multipl Skleroz), merkezi sinir sisteminden kaynaklanan, bilişsel ve hareket problemlerine neden olan bir hastalık türüdür.Parkinson hastalığı, uzuvlarda istemsiz titreme, kaslarda sürekli sertlik, kasılma, denge sorunları ve konuşma zorluğuna neden olabilir.Tourette sendromu yani istemsiz hareket ve konuşmalar neden olabilir.Göz seğirmesinin genellikle birkaç gün veya bir hafta içerisinde kendiliğinden geçtiğini söyleyen Op.Dr. Altuğ, "Ancak 3 haftadan daha uzun sürerse olası nedenlerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması çoğu olguda göz seğirmesinin düzelmesi için yeterli olacaktır. Göz seğirmesinin hangi zamanlarda ve hangi hareketlerden sonra ortaya çıktığının belirlenmesi tedavide yardımcı rol oynayacaktır" dedi.Göz seğirmesinin önde gelen nedenleri olan stresten ve yorgunluktan uzak kalınması gerektiğini söyleyen Op.Dr. Altuğ, "Aşırı kafein ve alkol alımının azaltılması alınacak ilk önlemler arasındadır. Uyku için yeterli zaman ayırmak, suni göz yaşı damlaları ile göz kuruluğunu gidermek ve spazmlar başladığında gözlere sıcak bir kompres uygulamak gibi önlemler de göz seğirmesinin azalmasına ve ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır. Göz seğirmesine sebep olabilecek alerjen maddeden veya ortamdan uzak durulması da tedavide etkili olacaktır. Bununla birlikte doktor tarafından reçeteli olarak verilen bazı ilaçlar kas seğirmesinin tedavi edilmesinde yardımcı olabilir" diye konuştu.Diğer seçenekler başarısız olursa, cerrahi müdahele gerekebileceğini belirten Op.Dr. Altuğ, "Miyektomi adı verilen bir yöntemle göz kapağının etrafındaki bazı kaslar ve sinirler çıkarılmaktadır. Göz seğirmesi 3 haftadan uzun sürerse, göz kapağında belirgin bir sarkma ya da kapanma varsa, kasılmaları diğer yüz kaslarını da içeriyorsa, gözlerde kızarıklık, şişme veya akıntı gibi bulgular varsa mutlaka göz doktorunuza başvurmanız gerekir" uyarısında bulundu.