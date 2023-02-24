Gözde CYL Nedir? Göz Muayenesinde ve Reçetesinde CYL (SİL) Değeri Ne Demek, Kaç Olmalı?

Gözde CYL olması kişilerde astigmatizma olması anlamına gelmektedir ve bununla birlikte insanlar gözde CYL nedir gibi soruları daha fazla araştırmaktadır. Bu nedenle gözünde CYL ya da SİL olan kişiler göz muayenesinde ve reçetesinde CYL (SİL) değeri ne demek, kaç olmalı gibi soruları sormaktadır. Bizler de bu yazımızda bu gibi sorulara cevap arayan insanlar için gözde CYL nedir sorusunu cevapladık. Yazımızın devamında bu cevaplara ulaşabilirsiniz.

Gözde CYL Nedir?

Gözün en ön tabakasında bulunan kornea, gözü dış etkenlerden koruma ve ışığı doğru biçimde kırma görevine sahiptir. Düzgün yapıya sahip bir kornea ışığı kırarak onu retina yani gözün en arka kısmında bulunan ağ tabakasına iletir. İletilen görüntüler net bir şekilde görmemizi sağlar. Kırma kusuru olan gözlerde korneanın şeklinde bazı düzensizlikler olduğu için gelen ışığı doğru biçimde kıramaz. Bu sebepten kaynaklı görüntünün retinaya bulanık olarak iletilmesine neden olur. Göze gelen ışınların retinada odaklanamaması durumu astigmat olarak adlandırılmaktadır. Astigmata sahip olan kişiler hem yakın hem uzak mesafeleri netlikle göremezler. Gözde CYL olması demek de aynı şekilde kişilerde astigmatizma olduğu anlamına gelmektedir. CYL değerinin belli aralıklarda olması demek, bu kişilerin gözlerinde astigmatizma sorunu olduğunun kanıtıdır.

Göz Muayenesinde ve Reçetesinde CYL (SİL) Değeri Ne Demektir?

Göz muayenesinde ve reçetesinde CYL değeri için genel göz muayenesi sırasında test ve değerlendirmeler yapılır. Bu değerlendirmeler ve testler sonrası teşhis sağlanabilmektedir. Testler için Otorefraktometri (otoref) cihazı kullanılır ve böylelikle kişide astigmat olup olmadığı belirlenir. Astigmat, miyop ve hipermetrop gibi kırma kusurları kendiliğinden geçmemektedir ve mutlaka göz durumu değerlendirilerek tedavi edilmelidir. Bu testlerden sonra yapılan muayenede CYL oranına bakılır ve CYL değerlerinin + veya – gibi belli aralıklarda olması gerekmektedir.

Yapılan muayeneler sonucunda eğer ihtiyaç duyulduysa gözlük reçetesi verilir. Gözlük reçetelerinde olan işaretler farklı anlamlara gelmektedir ve CYL de bu reçete içerisinde yer alan kavramlardan biridir. Örneğin+ işaretini tanımı +1,00 gibi pozitif sayılar, ileri görüşlülüğü düzeltmek için bir merceğin ne kadar güçlü olması gerektiğini açıklar. İleri görüşlülük, bir kişinin uzaktaki şeyleri görebileceği, ancak yakındaki nesnelerin bulanık göründüğü anlamına gelir. - işaretinin tanımı ise -1,00 gibi negatif sayılar, miyopluğu düzeltmek için gereken lens gücünü gösterir. Uzağı görememe, bir kişinin yakın şeyleri görebildiği, ancak uzaktaki nesnelerin bulanık görünmesidir. Büyük sayı + ya da – fark etmeksizin, büyük bir sayı daha güçlü bir reçete anlamına gelmektedir. Silindirik düzeltme olarak da bilinen CYL, küresel düzeltme olarak bilinen SPH'den sonraki ikinci sayıdır ve yalnızca astigmatı olan kişiler için reçetelerde bulunur. CYL değerlerinin genellikle -/+ 0,25 ya da -/+6,00 olması mümkündür. Gözlük reçeteleri insanların gözleri değiştiği için değişir ve genellikle bu farklılıklar hastalığa bağlı değildir. Yaşa ve odaklanma becerisine göre de değişiklik göstermektedir.

Gözlük Reçetelerinde CYL Kaç Olmalıdır?

Bir gözün görme derecesinin en az 0.7 olması gerekmektedir. Bir göz, en az 0.7 oranında görüyorsa diğer gözün ise, 1.0 görme seviyesine sahip olması gerekmektedir. Eğer kişiler (+) hipermetropsa yakını, (-) miyopsa uzağı göremezler. Astigmat olan kişiler ise hem uzak hem de yakını bulanık görmektedirler. C ya da CYL olarak da bilinen astigmatın, CYL oranı kişinin astigmat derecesini gösterir. Bu değerler, (+) ya da (-) olarak gösterilebilmektedir ve genellikle -/+ 0,25'ten -/+ 6,00'ya kadar olabilir. Eğer bu alan göz reçetelerinde boşsa, reçete sahibi olan kişinin astigmatizma olmadığı anlaşılmaktadır.

Sağlıklı Göz Derecesi Kaç Olmalıdır?

Normal şartlarda her insanın gözlerinde bir miktar kırma kusuru vardır fakat 0,50'ye kadar olanlar fizyolojik kabul edilir. Gözde -0,25-0,50 'nin üstündeki numaralar, gözlük ihtiyacı yaratmaktadır.