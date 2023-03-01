Gözde SPH Nedir? Göz Muayenesinde ve Reçetesinde SPH Ne Demek, Kaç Olmalı?

Gözde gelişen rahatsızlıklar birçok insanın karşılaştığı ve çok yaygın olan rahatsızlıklardır. Bununla birlikte insanlar göz muayenesinde SPH nedir diye merak etmektedirler. Küresel düzeltme anlamına gelen SPH, genellikle listelenen ilk sayıdır. Peki göz muayenesinde ve reçetesinde SPH ne demektir ve kaç olmalıdır? Bu ve bunun gibi soruların yanıtlarını merak eden insanlar için bu yazımızı derledik. Gelin bu soruların yanıtlarını derlediğimiz yazımızı hep beraber okuyalım. Keyifli okumalar!

Gözde SPH Nedir?

İnsanların sol ve sağ gözlerinde, özellikle astigmatı olan insanlarda birçok görme farkları oluşur ve bu insanlar arasında çok yaygındır. Bununla birlikte göz muayenelerinde ve göz reçetelerinde bu farklılıkların belirtildiği belli sayılar vardır. SPH, CYL ve AXE olarak bilinen bu değerler, reçetelerde gözlerin problemleriyle alakalı birçok değeri bize sağlamaktadır. Küresel düzeltme olarak da bilinen SPH, tüm gözü etkileyen görmeyi düzeltmek için gereken lens gücünü ifade etmektedir ve bu genellikle listelenen ilk sayıdır. Bu göz değerleri kişinin görme derecesini ifade etmektedir. Artı ve eksi ile gösterilen bu dereceler ile kişinin miyop olup olmadığı anlaşılmaktadır. Normal göz derecesinin üzerine (+) ifade bulunuyorsa kişi hipermetrop, (-) derece bulunuyorsa miyoptur. Miyop, hipermetrop ya da astigmat gibi görme problemlerinin tamamı SPH değeri ile ölçülmektedir.

Göz Muayenesinde ve Reçetesinde SPH Ne Demektir?

Göz muayenelerinde ve verilen reçetelerde gözde oluşan problemler için birkaç değer kullanılmaktadır. Kişinin SPH değeri (+) ise hipermetrop, (-) ise miyop olduğu belirtilir. Burada bulunan değere boş ya da (Plan) yazılmış ise kişinin gözünde sferik bir bozukluk yok demektir. Eğer kişi (-) miyop ise de uzağı, (+) hipermetropsa yakını, astigmatsa hem uzak hem yakını bulanık görmektedir. "SPH", "küre" kelimesinin kısaltmasıdır ve gözlük merceğinin eğrilik değeri "küre" olarak adlandırılır. Gözlük reçetesindeki SPH değeri, yakını görememe (miyop) veya uzağı görememe (hipermetrop) durumunu telafi etmek için bir gözlük camının veya kontakt lens merceğin kırma gücünün ne kadar güçlü olması gerektiğini gösterir. Gerekli kırılma gücü, merceğin uygun eğriliği, kesimi ile elde edilir. Diyoptri cinsinden bir gözün ametropisini gösteren değerler olarak bilinen SPH yani küresel düzeltme göz muayeneleri ve reçeteleri için çok kritiktir. SPH değeri, gelen ışığı en iyi şekilde kırmak ve gözün retinasına yönlendirmek için bir gözlüğün merceğinin ne kadar güçlü bir şekilde kavislenmesi gerektiğini gösterir.

Göz Muayenesinde ve Reçetesinde Küresel Düzeltme (SPH) Değeri Kaç Olmalıdır?

Bir gözün görme derecesinin en az 0.7 olması gerekir. Gözde SPH değeri ise normal bir kişide 0 ile 180 aralığında olmalıdır. Bir göz, en az 0.7 oranında görüyorsa diğer gözün ise, 1.0 görme seviyesine sahip olması gerekmektedir. Miyop hastalarında, miyop ve astigmat göz derecesinin en çok-2.00 derece olması gerekir. Hipermetrop hastalarında ise, hipermetropi ve astigmat göz derecesi en çok +1.00 derece olması gerekir. Özetle kişilerin normal görme oranları ise 0 ve 180 aralığında değişiklik göstermektedir.

Yakını görememe yani miyop için eksi (-), uzağı görememe yani hipermetrop için artı (+) ifadeleri vardır. Göz muayenesinden sonra elde edilen reçetede belirtilen değer, odağı tam olarak retinaya geri kaydırmak için gözlük camının gelen ışığı ne kadar kırması gerektiğini tanımlar. Artı veya eksi işaretin sonrasındaki sayı ne kadar büyükse, görme bozukluğu o kadar belirgindir. SPH değerinin her iki gözde de aynı olması gerekmez. Ayrıca gözler bağımsız olarak incelenir ve bu nedenle, gözlük camlarının sağ ve sol göz için farklı değerlerle verilmesi oldukça normaldir. Camların küresi çok yüksek değerlerle belirtilirse, camlar gerekli kırma gücünü elde edecek kadar kalındır. Bununla birlikte, plastik kullanımı sayesinde, gözlük mercekleri artık eskisinden daha ince ve dolayısıyla daha hafif olabilirken aynı dayanıklılığa sahiptirler.