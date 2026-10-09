Gözdeki o belirti görme kaybının habercisi olabilir! Göz sağlığınız için kritik işaretler

Prof. Dr. Çeliker, gözde uçuşmaların her zaman ciddi bir hastalığa işaret etmediğini ancak aniden ortaya çıkması veya kısa sürede artmasının önemli bir uyarı işareti olduğunu belirtti.

Göz önünde hareket eden siyah noktalar, ince çizgiler, örümcek ağı veya küçük gölgeler şeklinde tarif edilen uçuşmaların çoğunlukla gözün içini dolduran jel kıvamındaki vitreus sıvısında meydana gelen değişikliklerden kaynaklandığını ifade eden Prof. Dr. Çeliker, bu durumun özellikle ilerleyen yaşlarda daha sık görülebildiğini söyledi.

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hande Çeliker, Dünya Görme Günü dolayısıyla göz sağlığının korunması ve erken tanının önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Çeliker, halk arasında 'gözde sinek uçuşması' olarak bilinen şikayetlerin bazı durumlarda kalıcı görme kaybına yol açabilecek hastalıkların ilk işareti olabileceğini belirtti.

'ANİ BAŞLAYAN UÇUŞMALAR MUTLAKA DEĞERLENDİRİLMELİ'

Gözdeki uçuşmaların nedenlerinin doğru belirlenmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Çeliker, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gözümüzün içini dolduran ve vitreus adı verilen jel yapı, yaşla birlikte değişime uğrayabilir. Bu değişiklikler sonucunda kişiler gözlerinin önünde uçuşan siyah noktalar, iplikçikler veya örümcek ağına benzeyen görüntüler fark edebilir. Çoğu zaman bu durum yaşa bağlı doğal değişikliklerle ilişkili olsa da özellikle aniden başlayan veya sayısı hızla artan uçuşmalar retina yırtılmasının habercisi olabilir. Bu nedenle yeni başlayan uçuşmaların basit bir görme şikâyeti olarak değerlendirilmemesi ve göz hekimi tarafından incelenmesi önemlidir."

'IŞIK ÇAKMASI VE PERDE İNMESİ HİSSİNE DİKKAT'

Göz önünde uçuşmalara ışık çakması, görme alanında karanlık bir bölge oluşması veya perde inmesi hissinin eşlik etmesinin daha ciddi bir tabloya işaret edebileceğini belirten Prof. Dr. Çeliker, bu belirtilerin retina yırtılması ya da retina dekolmanı olarak adlandırılan, gözün ışığı algılayan tabakasının yerinden ayrılması durumunda görülebileceğini aktardı.

Prof. Dr. Çeliker, "Özellikle gözde aniden başlayan ışık çakmaları, uçuşan cisimlerin sayısında belirgin artış ve görme alanının bir bölümünde perde veya gölge oluşması acil değerlendirme gerektiren belirtilerdir. Retina yırtılması zamanında fark edilmezse retina dekolmanına ilerleyebilir. Bu durum tedavi edilmediğinde kalıcı görme kaybına neden olabilir. Erken dönemde yapılan muayene ve gerekli müdahaleler, görmenin korunması açısından büyük önem taşır" dedi.