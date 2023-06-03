Gözler için tehlikeli zamanlar! Kaşıntı hissediyorsanız dikkat

İlkbahar mevsimi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla alerjik reaksiyonların görülme sıklığının da ciddi oranda artış gösterdiğini ifade eden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cem Alay, “Çevreyle temas sebebiyle yaz alerjileri en çok gözleri etkiliyor. Alerjiler gözlerde genellikle, yanma, batma, sulanma, kaşınma, ışığa karşı hassasiyet ve görme bozuklukları gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Eğer bu belirtiler kendilerini daha sıklıkla göstermeye başladıysa detaylı bir göz muayenesine giderek gerekli tedbirleri almak önemlidir” dedi.

DHA Giriş Tarihi: 03.06.2023 11:02 PAYLAŞ ABONE OL

Mevsimsel alerjilerin, havaların ısınması ile birlikte vücudun farklı bölgelerinde rahatsızlıklara neden olduğunu söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cem Alay, "Gözlerimiz alerjenlerden en çok etkilenen organlarımızın başında gelir. İlkbahar aylarında, özellikle polen ve çimen gibi alerjenlere karşı hassas olanların günlük yaşamları olumsuz etkilenir" diye konuştu. Op. Dr. Alay, bu dönemlerde oluşabilecek konjonktivit gibi rahatsızlıklar hakkında bilgiler vererek, bu hastalıklara karşı nasıl önlem alınabileceği konusunda tavsiyelerde bulundu.

"LENS KULLANIMINDA DAHA DİKKATLİ OLUNMALI" Güneşten yayılan ultraviyole ışınları sebebiyle oluşabilecek konjonktivit gibi rahatsızlıklardan korunmak için UV korumalı güneş gözlüğü kullanılmasının faydalı olacağını belirten Op. Dr. Alay, "Bunun yanı sıra, lens kullanımı da alerjik reaksiyonların oluşma riskini arttırmaktadır. İlkbahar ve yaz mevsimlerinde uçuşan polen ve tozlara ek olarak, deniz ve havuzlara lensle girmek de gözlerde alerjik reaksiyon oluşumunu tetikleyebilir. Lenslerin üzerine yapışacak polen ve mikroplar, alerjilerden iltihaplanmalara kadar pek çok ciddi problem oluşmasına sebep olabilir. Özellikle yaz aylarında lens kullanımında daha dikkatli olunması, aylık lenslerden günlük kullan at lenslere geçilmesi, rahatsızlık devam ederse yaz döneminde kontakt lens kullanımına ara verilmesi gerekebilir" dedi.