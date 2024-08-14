Gözlerde çapaklanma bu durumun habercisi! Göz doktoru uyardı: "Fark edildiği anda..."

"Göz tembelliği tek ya da iki gözde birden olabiliyor ve altı yaşından önce ne kadar erken fark edilirse o kadar hızlı düzeltilebiliyor. Altı yaşından sonra ne yazık ki bu durumun düzeltilmesi çok mümkün olmuyor. Acilen gözlük kullanılması ve sağlam gözün kapatılarak tembel gözün çalıştırılması gerekiyor. Göz tembelliği; doğumsal katarakt, göz kapağı düşüklüğü gibi gözlerin önünde görmeyi engelleyici yapısal bir nedenden dolayı da oluşabiliyor. Bu nedenle daha önce sıralanan belirtiler fark edilirse zaman kaybetmeden göz kontrolünün yapılması büyük önem taşıyor."

Özellikle gelişme çağındaki miyop artışına dikkat çeken Kılıç, düzenli göz muayenesinin ihmal edilmemesi gerektiğini aktardı.

Kılıç, üç yaş muayenesinin özel bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarda doğduğu andan itibaren bahsettiğimiz belirtilerden herhangi biri gözlenirse göz muayenesi için vakit kaybedilmemeli. Bu belirtiler yoksa 4-6'ncı aylarda ilk muayeneleri yapılır. Hiçbir sorun olmasa bile çocukların her yıl düzenli göz muayenesi ihmal edilmemelidir. Özellikle üç yaş muayenesi özel bir öneme sahip, çünkü bu yaşlarda çocuklar objektif görme muayenesi yöntemlerine uyum sağlayabiliyor ve muayene sonuçları daha güvenilir oluyor. Hiç muayene olmayıp altı yaşından sonra gelen çocuklarda doğumsal birçok hastalık ve ciddi kırma kusurları için geç kalınmış olunabiliyor." ifadelerini kullandı.