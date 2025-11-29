Gözleriniz gizli hastalıkların habercisi! Eğer bu şekilde görünüyorsa...



BEBEKLERDE GÖZ BEBEĞİNDEKİ BEYAZ PARLAMAYA DİKKAT!

Bebeklerde göz ve göz dibi muayenesinin hayati önem taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Tuncer, şöyle dedi: "Bebekler ve çocuklar, yaklaşık 2-3 yaşına kadar gözle ilgili herhangi bir şikâyetlerini ifade edemezler. Bu nedenle ebeveynler, özellikle bebeklerin ve çocukların göz ve göz dibi muayenesini asla ihmal etmemeliler. 6 aya kadar olan dönemde, bebeklerin göz hareketleri ve kayması test edilerek, indirekt yöntemle göz dibi ve skiaskopik yöntemle optik kusurların tespiti yapılmalıdır. İlk göz muayenelerinin dikkatlice yapılması ve düzenli göz kontrollerinin sağlanması konusunda ailelerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bebeklerin ve çocukların sağlık durumlarını izleyen pediatristler ve aile hekimlerinin, ailelere bu konuda destek olmaları, hem bebeklerin ve çocukların sağlığı açısından hem de toplumda bu konuda bir farkındalık oluşturulması bakımından oldukça büyük bir öneme sahiptir."