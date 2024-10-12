Gözlerinizdeki bu belirtiye dikkat! Görme kaybına sürüklüyor



YAŞ İLERLEDİKÇE GÖRME KAYBI ARTIYOR

Sarı nokta hastalığının kuru tip ve yaş tip olarak ikiye ayrıldığını ancak kuru tipe daha çok rastlandığını vurgulayan Op. Dr. Akkan, "Kuru tipte, görme noktasında hücre kaybı yaşanmış oluyor. Hücre kaybı oldukça da kişinin önce görme kalitesi bozuluyor, sonra merkezi görmede bulanıklıklar, bazı alan kayıpları başlıyor. Git gide hücre kaybı artarsa bu durum görme kaybına kadar gidiyor. Yaş tip ise, retina altı tabakasında oluşan kanama ve ödem nedeniyle meydana geliyor. Bu daha ciddi görme kayıplarına sebep oluyor. Hastaların çoğu, kuru tip olan sarı nokta hastalığında tedaviye başlamaz ve hastalık yaş tip olarak ilerlerse, görme kaybı yaşanıyor. Bu nedenle 50 yaş sonrası senelik göz kontrolleri önem kazanıyor. Çünkü erken teşhisle birlikte uygulanan tedavi, bu hastalıkta süreci yavaşlatıyor" dedi.



TAKİP SIKLIĞI HASTAYA GÖRE PLANLANIYOR

SARI nokta teşhisi almış bir kişide hastalık kuru tip ve stabil ise 6 ayda bir kontrol edildiğini, kişinin hastalığı yaş tip ve başka bir risk faktörü varsa doktorun belirlediği sıklıkta takibinin yapıldığının altını çizen Op. Dr. Akkan, şu önemli bilgileri paylaştı: "50 yaş üzeri kişilerin retina muayenesi, göz muayenelerinin içinde yer almalı. Kuru tiple takip edilen sarı nokta hastalarının, 'Nasıl olsa ben kuru tipim, yaş tip değilse bir şey olmaz' düşüncesi ile takibi bırakmaması gerekir. Çünkü kuru tip olarak başlayan sarı nokta hastalarının bir kısmı zamanla yaş tipe dönebilir. Yani retina altında kanamalar, sıvı toplanmaları görülebilir."