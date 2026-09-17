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Gözünüzü riske atmayın! Kontakt lens kullanırken yapılan 5 büyük hata

Kontakt lensler, gözlük kullanmak istemeyenler için günlük yaşamı kolaylaştıran pratik bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak lenslerin yanlış kullanılması veya hijyen kurallarının ihmal edilmesi, göz sağlığını ciddi şekilde tehdit edebiliyor. Uzmanlar; enfeksiyondan kornea hasarına kadar çeşitli sorunlara yol açabilecek hatalara karşı kontakt lens kullanıcılarını uyarıyor.

İHA Giriş Tarihi: 17.09.2026 10:10 PAYLAŞ ABONE OL

Kontakt lensler, doğru kullanıldığında günlük yaşamı kolaylaştıran pratik bir görme çözümü olarak dikkat çekiyor. Hijyen kurallarının ihmal edilmesi ve yanlış kullanım, göz sağlığını ciddi şekilde tehdit edebiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Candan Karaca, kontakt lens kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda uyarılarda bulundu.



"Kontakt lens kullanımı, yalnızca lensi göze takıp çıkarmaktan ibaret değildir. Lenslerin temizliği, kullanım süresi ve saklama şartları, göz sağlığının korunmasında büyük önem taşır. Günlük hayatta yapılan küçük ihmaller, göz enfeksiyonlarından kornea hasarına kadar çeşitli sorunlara neden olabilir" diyen Opr. Dr. Candan Karaca, "Kontakt lenslerle uyumak, gözün oksijen almasını zorlaştırarak enfeksiyon riskini artırabilir. Özellikle gece kullanımına uygun olmayan lenslerle uyumak, kornea sağlığı açısından ciddi risk oluşturur. Bu nedenle göz hekiminin özel bir önerisi bulunmadıkça lensler uyumadan önce mutlaka çıkarılmalıdır. Musluk suyu, duş, havuz ve deniz suyu kontakt lensler için uygun değildir. Suda bulunabilen mikroorganizmalar, özellikle korneada ciddi enfeksiyonlara yol açabilir. Lensleri temizlemek veya saklamak için su ya da tükürük kullanmak da tehlikelidir. Lens bakımında yalnızca uygun kontakt lens solüsyonları tercih edilmelidir" şeklinde konuştu.