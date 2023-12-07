Gribi kökünden söküp atacak! Bir bardak suya bir tatlı kaşığı...

Grip, influenza virüsünün neden olduğu, solunum yollarını etkileyen bir hastalıktır. Grip, genellikle 3-7 gün süren ateş, boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı, kas ağrısı, baş ağrısı ve halsizlik gibi belirtilerle kendini gösterir. Gripin farklı türleri vardır. En yaygın grip türleri A, B ve C'dir. A ve B tipi grip, en ciddi grip türleridir ve genellikle daha şiddetli semptomlara neden olur. C tipi grip, genellikle daha hafif semptomlara neden olur.