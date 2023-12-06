Grip deyip geçmeyin! Kalp hastalarının 4'te 1'inde görülüyor...

Kış aylarında sıkça görülen grip hastalığına karşı uyarılarda bulunan Uzman Dr. Murat Yaycı, tedavi edilmediğinde birçok hastalığa da davetiye çıkarabiliyor. Özellikle bağışıklığı düşük kişilerin risk altında olduğunu belirten Yaycı, hastalığın semptomlarına karşı neler yapılması ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

İHA Giriş Tarihi: 06.12.2023 15:54 PAYLAŞ ABONE OL

Uzman Dr. Murat Yaycı, "Grip deyip geçmemek gerekiyor. Kış aylarında en çok karşılaşılan hastalıklardan biri olan grip, halk arasında çok ciddiye alınmıyor. Ancak grip, doğru tedavi edilmediğinde ciddi hastalıklara yol açabiliyor. Grip hastalığı özellikle çocuklar ve yaşlılar, gebeler, obez kişiler ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde oldukça ağır seyredebiliyor. İlaçla 7 gün, ilaçsız 1 hafta" anlayışının tamamen yanlış olduğuna dikkat çekti. Dr. Yaycı, "Kontrol altına alınamayan grip hastalığı zatürre ve menenjit gibi daha ciddi hastalıklara dönüşebiliyor" dedi.





''Kalp ile ilgili problemlere yol açabilir''

Grip nedeniyle zatürre gelişen hastaların 4'te 1'inde kalp ile ilgili problemlerin de ortaya çıkabildiğini vurgulayan Dr. Yaycı, hastalığa yakalanma durumunda yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: