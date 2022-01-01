Grip olanların asla yememesi gereken 5 besin

Kendinizi kötü hissettiğinizde hangi yiyeceklerin yemek için iyi bir fikir olduğunu ve hangilerinin tüketilmemesi gerektiğini sizler için sıraladık. İşte soğuk algınlığında yemeniz veya elinizi sürmemeniz gereken o yiyecekler...

ÇİLEK





Muhtemelen bu süper yiyeceğin soğuk algınlığınız olduğunda harika olduğunu düşünüyorsunuz, ama tam tersi. Çilekler, burun ve sinüslerinize hoş olmayan rahatsızlıklar getiren, tıkanıklık kabusu olabilen yüksek histamin salgılayıcılardır. Bu nedenle soğuk algınlığı yaşadığınız süre boyunca çilekten uzak durmak çok daha yararlı olacaktır.

TATLILAR

Tatlı şeylerde bol miktarda şeker bulunur, bu da hasta olduğunuzda ihtiyacınız olan son şeydir. Şeker yemek, bağışıklık sisteminizi ve beyaz kan hücrelerinizin sizi hasta eden mikroplarla savaşma yeteneğini geçici olarak baskılayabilir. Bu nedenle, semptomlarınızı daha da kötüleştirmek istemiyorsanız, şeker isteğinizi kontrol altında tutmaya çalışmalısınız.

İŞLENMİŞ GIDALAR





Tüm işlenmiş gıdalar sağlıksız veya kötü bir seçim değildir, ancak bazıları yüksek düzeyde tuz, şeker ve yağ içerebilir. Ve bu bileşenler iltihaplanma için yeterli içeriğe sahiptir ve vücudunuzun iyileşme sürecini geciktirebilir. Bunu akılda tutarak, tuzlu atıştırmalıklar, kahvaltılık gevrekler, pastırma veya sosisler, en azından kendinizi daha iyi hissedene kadar uzak bir anı olarak kalmalıdır.

TURŞU



Birçok yemeğin yanında lezzetlidirler, ancak hastaysanız onlardan kaçınmaya çalışın. Bu yiyecekler, boğaz ağrısının iltihaplanmasını artırabilecek bileşenler olan sirke ve tuz içerir.

ÇITIR YİYECEKLER

Öksürük veya boğaz ağrınız varsa, kraker, cips, patates cipsi veya simit gibi gevrek atıştırmalıklar yemek, boğazınızda zımpara kağıdı gibi hissedebilir. Bu yiyecekler boğazı kötü şekilde tahriş edebilir, bu da acınızı daha kötü hale getirmek anlamına gelir.

BU SÜREÇTE NELER YİYEBİLİRSİNİZ?

Tavuk çorbası





Sadece annelerimiz öyle söylediği için değil, genelde de üşütüldüğü zaman buharı tüten bir kase tavuk çorbası şarttır. Bu çorba yeterince sıvı almanızı sağlar, besleyicidir, yatıştırıcıdır ve araştırmalar, soğuk algınlığı semptomlarınıza yardımcı olabilecek bir anti-inflamatuar etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Acı biber

Belki yemeklerinizi biraz renklendirmek istersiniz. Acı biberde kapsaisin adı verilen , belirtilerinizi hafifletebilecek bir bileşen vardır. Bu, bir dekonjestan ve balgam söktürücü gibi çalışır, yani mukusu parçalayabilir ve öksürüğü ve tıkalı bir burnu rahatlatabilir.

Zencefil





Soğuk algınlığına yakalanırken bir fincan sıcak zencefil çayı en iyi arkadaşınız olabilir. Bu güçlü kök bitki, virüsle savaşmaya yardımcı olan analjezik ve anti-inflamatuar etkilere sahiptir. Zencefil tıkanıklığı giderir, öksürüğü bastırır ve boğazınızı yatıştırır.