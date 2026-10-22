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Grip olur olmaz antibiyotiğe sarılanlar dikkat! Uzman isim en büyük hatayı açıkladı

Antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyonlarla mücadelede önemli bir rol oynasa da yanlış ve gereksiz kullanımları ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Antibiyotik direnci nedeniyle bazı enfeksiyonların tedavisi zorlaşırken, kullanılabilecek ilaç seçenekleri de giderek azalabiliyor. Özellikle grip ve soğuk algınlığı gibi viral hastalıklarda antibiyotik kullanılması iyileşmeyi hızlandırmadığı gibi direnç gelişimini de tetikleyebiliyor. Peki, antibiyotik kullanırken hangi hatalardan kaçınmak gerekiyor?

İHA Giriş Tarihi: 22.10.2026 11:18 PAYLAŞ ABONE OL

Antibiyotik direncinin bazı enfeksiyonların tedavisini güçleştirebileceğini ve kullanılabilecek tedavi seçeneklerini sınırlandırdığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Gülay Kılıç, bu durumun yalnızca bireysel tedavileri değil, toplum sağlığını da ilgilendiren bir sorun olduğuna dikkat çekerek, "Antibiyotikler bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde önemli bir yere sahiptir. Ancak her enfeksiyonda antibiyotik kullanılması gerekmez. Gereksiz ya da uygun olmayan antibiyotik kullanımı, dirençli bakterilerin ortaya çıkmasına ve yayılmasına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle antibiyotiklerin doğru zamanda, doğru endikasyonla ve hekim önerisi doğrultusunda kullanılması büyük önem taşır" ifadelerini kullandı.





GRİP VE SOĞUK ALGINLIĞINI TEDAVİ ETMEZ

Antibiyotiklerin yalnızca bakterilere karşı etkili olduğunu hatırlatan Dr. Kılıç, viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımının yanlış bir yaklaşım olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Grip ve soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyonlarda antibiyotikler virüsleri ortadan kaldırmaz. Bu tür hastalıklarda antibiyotik kullanılması iyileşmeyi hızlandırmadığı gibi gereksiz ilaç maruziyetine ve antibiyotik direncine katkıda bulunabilir. Antibiyotik gerekip gerekmediğine hastalığın belirtileri, muayene sonuçları ve gerekli görülen tetkikler doğrultusunda hekim karar vermelidir. Daha önceki bir hastalıktan kalan antibiyotiklerin yeniden kullanılması, başka bir kişiye reçete edilmiş ilacın alınması ya da tedavinin önerilenden farklı uygulanması doğru değildir. Antibiyotiğin gerekliliğine, dozuna ve kullanım süresine hasta kendi başına karar vermemeli; hekim önerisine uymalıdır."