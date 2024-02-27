Güçlü kemiklerin anahtarı bu vitamin! Sadece belirli besinlerde bulunuyor...

D vitamini günümüzde birçok kişide eksik. Kışın ise D vitamini eksikliği daha da fazla görülüyor. Uzmanlar, “D vitamini almak için güneşli günleri kaçırmayın” uyarısında bulunuyor

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 27.02.2024 09:55 PAYLAŞ ABONE OL

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Şahin, D vitamini hakkında önemli bilgiler verdi. Prof. Dr. Şahin "Vücutta bir hormon olarak işlev gören D vitamini kalsiyum ve fosfor gibi minerallerin emilimini ve kullanımını artırarak kemik sağlığını destekler. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur, vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Kas fonksiyonlarını düzenler ve kas gücünü artırır. Hücrelerin normal şekilde büyümesi ve gelişmesine yardımcı olur. Sinir sistemi ve beyin fonksiyonlarını destekler" diye konuştu.





SÜT, YUMURTA SARISI

D vitamininin sadece belirli besinlerde (yağlı derin su balıkları, süt, yumurtanın sarısı vb.) az miktarda bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Şahin, şunları söyledi: "D vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'si gıdalardan karşılanmaktadır. Bundan dolayı sadece beslenme ile tüm ihtiyacın karşılanması zordur. İhtiyacımızın yüzde 80'i ise güneş ışıklarının yardımı ile vücutta üretilir."