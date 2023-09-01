Günde 1 avuç hafızanın ilacı! Beyni motor gibi çalıştırıyor…

Dahası, her gün sadece bir avuç yaban mersini yemek, bilişsel sağlığınızı iyileştirecek kadar güçlü olabilir. Küçük meyvelerin beyniniz için bu kadar büyük faydalar sağlamasının nedeni antioksidan ve fitokimyasal özelliklerine bağlıdır.

Yaban mersininin besin profilleri onları beyindeki oksidatif stres ve iltihaplanmayla mücadelede harika kılar. Beslenme uzmanı, bu özelliklerin sonuç olarak beyin hücrelerinin korunmasına yardımcı olduğunu ve nöronlar arasında daha iyi iletişimi teşvik ederek hafızanın, bilişsel işlevin ve genel beyin sağlığının iyileşmesine yol açtığının altını çizdi.