Günde 1 avuç hafızanın ilacı! Beyni motor gibi çalıştırıyor…

Bir beslenme uzmanı, bu meyvelerdeki yüksek antioksidan içeriğinin hafızanızı geliştirmeye ve beyninizin daha iyi çalışmasına yardımcı olabileceğini söylüyor.
İster kahvaltınıza ekleyin, ister tek başına tadını çıkarın, yaban mersini size lezzetten çok daha fazlasını sunar.
Bununla birlikte, Hall Hunter ile çalışan önde gelen beslenme uzmanı Rob Hobson'a göre, bu küçük mavi meyveler aynı zamanda hafızanızı geliştirmenin ve beyninizin daha iyi çalışmasına yardımcı olmanın da anahtarıdır.
Dahası, her gün sadece bir avuç yaban mersini yemek, bilişsel sağlığınızı iyileştirecek kadar güçlü olabilir.
Küçük meyvelerin beyniniz için bu kadar büyük faydalar sağlamasının nedeni antioksidan ve fitokimyasal özelliklerine bağlıdır.
Yaban mersininin besin profilleri onları beyindeki oksidatif stres ve iltihaplanmayla mücadelede harika kılar.
Beslenme uzmanı, bu özelliklerin sonuç olarak beyin hücrelerinin korunmasına yardımcı olduğunu ve nöronlar arasında daha iyi iletişimi teşvik ederek hafızanın, bilişsel işlevin ve genel beyin sağlığının iyileşmesine yol açtığının altını çizdi.
Yakın zamanda yapılan bir araştırma, yetişkinlerin yalnızca yüzde 2'sinin beyin sağlığını iyileştirmek için aktif olarak adımlar attığını ortaya çıkardı.
Hobson şunları söyledi: "Araştırmalar sayesinde beslenmenin beyninizin sağlığını korumada ve yaşlandıkça hafıza ve bilişe yardımcı olmada önemli bir rol oynadığını biliyoruz."
"Beyin sağlığına iyi gelen yiyecekler kalptekilere benzer ve antosiyaninler gibi antioksidan bileşikler açısından zengin olan yaban mersini gibi bol miktarda parlak renkli sebze ve meyveleri içermektedir."
"Yaban mersini üzerinde bu alanda önemli araştırmalar yapıldı ve yetişkinlerde hafıza ve yürütme işleviyle ilgili faydalar görüldü."
The American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir araştırma makalesi de bilişsel işlevlerdeki iyileşme ile meyve arasında bir bağlantı buldu.
Hobson şunları ekledi: "Onlar da bu faydaların, 178 gramlık eşdeğer yaban mersini alımıyla ilişkili olduğunu buldular, bu da boyut farkı göz önüne alındığında yaklaşık 80 gram anlamına geliyor."