Günde 1 avuç iltihaplanmayı bitiriyor! Eklem ağrısını sona erdiren mucize…

Kirazlar, çeşitli renk ve tatlarda olabilen küçük çekirdekli meyvelerdir. Renkleri sarıdan koyu siyahımsı kırmızıya kadar değişebilir. Tüm çeşitleri oldukça besleyicidir iltihaplanmayı azaltmanın yanı sıra birçok lif, vitamin ve mineralle doludur.
KİRAZIN FAYDALARI
ANTİOKSİDANLAR VE ANTİENFLAMATUAR BİLEŞİKLER AÇISINDAN ZENGİNDİR
Kirazdaki bitki bileşiklerinin yüksek konsantrasyonu, bu meyvenin birçok sağlık yararı sağlamasının da nedenidir. Miktarı ve türü çeşide göre değişebilse de, tüm kirazlar antioksidanlar ve antienflamatuar bileşiklerle doludur.
Bu yüksek antioksidan içeriği, birden fazla kronik hastalık ve erken yaşlanma ile bağlantılı bir durum olan oksidatif stresle mücadeleye yardımcı olabilir.
Bir inceleme, kiraz yemenin 16 çalışmanın 11'inde iltihabı ve 10 çalışmanın 8'inde oksidatif stres belirteçlerini etkili bir şekilde azalttığını buldu. Kirazlar özellikle hücresel hasarla savaşmaya, iltihaplanmayı azaltmaya ve genel sağlığı geliştirmeye yardımcı olan büyük bir bitki kimyasalları grubu olan polifenoller bakımından yüksektir.
Aslında, polifenol açısından zengin diyetler kalp hastalığı, diyabet, zihinsel gerileme ve bazı kanserler gibi birçok kronik duruma karşı koruma sağlayabilir. Bu meyve ayrıca, her ikisi de anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip olan beta-karoten ve C vitamini gibi karotenoid pigmentleri de içerir.
KALP SAĞLIĞI İÇİN FAYDALIDIR
Kiraz gibi besin açısından yoğun meyve alımınızı artırmak, kalbinizi korumanın bir yoludur. Birçok çalışma, meyveler açısından zengin diyetlerin kalp hastalığı riskinde azalma ile ortaya çıktığını göstermektedir.
Kirazlar, lifler ve polifenol antioksidanlar dahil olmak üzere kalp işlemlerini yürüten besinler açısından özellikle avantajlıdır. Sadece 1 bardak (154 gram) çekirdekleri çıkarılmış kiraz, kalbinizi sağlıklı tutmak için gerekli bir mineraller bakımından günlük ihtiyacınızın %10'unu sağlar.
Düzenli bir kalp atışı sağlamak için gerekli ve kan basıncınızı düzenleyerek fazla sodyumun vücuttan atılmasına yardımcı olur. Kirazlar antosiyaninler, flavonoller ve kateşinler dahil olmak üzere güçlü polifenol antioksidanlar açısından zengindir ve bunlar hücreler hasara karşı koruyarak kalbinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olur.
Aslında, 84.158 kişide yapılan bir araştırma, daha yüksek polifenol alımının (özellikle antosiyaninler, flavonoller ve kateşinlerin) 5 yıl içinde önemli ölçüde azalmış kalp hastalığı riski sağladığını buldu.
ARTRİT VE GUT SEMPTOMLARINI İYİLEŞTİRİR
Güçlü antienflamatuar etkileri nedeniyle kirazlar, eklemlerinizde aşırı şişme, iltihaplanma ve ağrıya yol açabilen ürik asit birikiminin neden olduğu artrit ve gut semptomlarını azaltabilir.
Pek çok çalışma, kirazların oksidatif stresi engellemeye ve artritle ilgili semptomları azaltmaya yardımcı olabilecek inflamatuar proteinleri baskılayarak iltihaplanmayı bitirmeyi sağladığını göstermektedir.
Ek olarak, vücudunuzdaki ürik asit seviyelerini azaltabilirler, bu da onları gut hastaları için özellikle faydalı hale getirir. 10 kadın üzerinde yapılan bir araştırma, gece aç karnına 2 porsiyon (280 gram) kiraz yemenin, inflamatuar belirteç C-reaktif protein (CRP) düzeylerini düşürdüğünü ve tüketimden 5 saat sonra ürik asit düzeylerini önemli ölçüde azalttığını bulmuştur.
Gut hastası 633 kişiyle yapılan başka bir araştırma, 2 gün boyunca taze kiraz yiyenlerin, meyveyi tüketmeyenlere göre %35 daha az gut atağı geçirdiğini gösterdi.
UYKU KALİTESİNİ ARTIRIR
Kiraz yemek uyku kalitenizi artırmanıza yardımcı olabilir. Bu uykuyu teşvik eden meyvenin faydaları, meyvenin yüksek bitki bileşikleri konsantrasyonuna bağlanabilir. Ayrıca kirazlar, uyku-uyanıklık döngünüzü düzenlemeye yardımcı olan bir madde olan melatonin de içerir.
20 kişi üzerinde yapılan bir araştırma, 7 gün boyunca kiraz suyu konsantresi içenlerin plaseboya kıyasla melatonin seviyelerinde, uyku süresinde ve uyku kalitesinde önemli artışlar yaşadığını gösterdi.