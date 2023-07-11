Günde 1 avuç iltihaplanmayı bitiriyor! Eklem ağrısını sona erdiren mucize…

Bir inceleme, kiraz yemenin 16 çalışmanın 11'inde iltihabı ve 10 çalışmanın 8'inde oksidatif stres belirteçlerini etkili bir şekilde azalttığını buldu. Kirazlar özellikle hücresel hasarla savaşmaya, iltihaplanmayı azaltmaya ve genel sağlığı geliştirmeye yardımcı olan büyük bir bitki kimyasalları grubu olan polifenoller bakımından yüksektir.

Aslında, polifenol açısından zengin diyetler kalp hastalığı, diyabet, zihinsel gerileme ve bazı kanserler gibi birçok kronik duruma karşı koruma sağlayabilir. Bu meyve ayrıca, her ikisi de anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip olan beta-karoten ve C vitamini gibi karotenoid pigmentleri de içerir.