Günde 10 bin adım atmak bir efsane mi? Uzmanı son noktayı koydu...

HER GÜN 8 BİN ADIM İYİLEŞTİRİYOR

DSÖ'nün 18-65 yaş arası yetişkinlere sağlıklarını korumak için haftada en az 150-300 dakika orta yoğunlukta yürüyüş yapmalarını önerdiğini belirten Öndeş, 'Günde 10 bin adım atmak bir efsane mi yoksa bir gereklilik midir?' sorusuna da şu yanıtı veriyor: "Her gün 10 bin adım atmak genel sağlığı iyileştirmek için faydalı. Ancak mutlak gereklilik değil. DSÖ haftada en az 150-300 dakika orta yoğunlukta aerobik fiziksel aktivite önerir. Bu, günlük ortalama 7–8 bin adıma denk gelir. Dolayısıyla günde 10 bin adım atmak bir efsane değildir, ancak bu sayı herkes için zorunlu bir hedef de değildir. Her bireyin fiziksel aktivite ihtiyacı farklıdır. Daha hareketsiz bir yaşam tarzı süren bireyler için adım sayısını artırmak faydalı olabilirken, zaten aktif bir yaşam sürenler için 10 bin adımı aşmak zorunlu olmayabilir. Önemli olan, fiziksel aktivitenin düzenli olması, bireyin fiziksel kapasitesine uygun bir adım hedefi belirlenmesi ve vücut sağlığını destekleyecek şekilde yapılmasıdır."