Günde 100 gram yetiyor! Sadece iki saat içerisinde kalbinizi yeniliyor

Araştırmacılar, antioksidan bakımından zengin meyvenin atardamarlardaki kan akışı üzerindeki etkilerinin sadece iki saat içerisinde başladığını iddia etti. Turna yemişinin, iltihabı önleyerek ve hücreleri olası hasardan koruyarak kalbi sağlıklı tuttuğuna dair veriler mevcut.
Önceki çalışmalarda, idrar yolu enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olabileceğini, diş eti hastalığı, mide ülseri ve kanser riskini azaltabileceği tespit edilmişti. Ancak doktorlar, turna yemişini, şeker içeriğinin olmaması nedeniyle çiğ olarak tüketmeyi öneriyor.
"GÜNDE SADECE 100 GRAM"
Yapılan son araştırma, King's College London liderliğindeki araştırmacılar, meyvenin kan basıncını, kalp atış hızını ve atardamarları nasıl etkilediğini görmek için bir ay boyunca 18 ila 45 yaş arasındaki erkeği izledi.
Deneye katılanlara bütün olarak turna yemişi tozu ( günde 100 gr turna yemişi ile eşdeğer) verildi ve bu tozun verilmediği plasebo grubundan elde edilen veriler karşılaştırıldı.
Her gün turna yemişi tozu tüketen erkeklerin bir ay sonra damarlarında %1,1 oranında genişleme tespit edildi. Bu genişleme ise kan akışının iyileştiğinin önemli bir göstergesi. Damarlar daraldığında kalbe giden kan akışını azaltabilir ve bir dizi sağlık sorununu ve hatta kalp krizini tetikleyebilir.
Ayrıca kalp atış hızı, kan basıncı, kolesterol veya kan şekeri seviyelerinde herhangi bir değişme tespit edilmedi.
"SADECE İKİ SAATTE ETKİSİNİ GÖSTERDİ
Surrey Üniversitesi'nde çalışmaya katılan Kardiyovasküler Uzmanı Profesör Christian Heiss, bulgularının turna yemişinin düşük kardiyovasküler riski olan kişilerde bile kalp-damar sağlığında önemli ölçüde etkiler oluşturabileceğine dair sağlam kanıtlar elde edildiğini açıkladı. Ayrıca bu çalışmada, turna yemişi tüketiminden sonra kanda bulunan spesifik metabolitlerin yararlı etkiler gösterdiğini de sözlerine ekledi.
Araştırmacılar, arkan kan akışının bir sonucu olarak damarların genişlemesini ifade eden FMD adlı ve akış sayesinde genişlemeyi ölçen bir birim üzerinden ölçüm işlemini gerçekleştirdiler. Tozu tükettikten bir ay sonra FMD oranlarına bakıldı. Turna yemişi yiyenlerin, kontrol grubuna kıyasla iki saat içerisinde damarların %1,5 oranında genişledi.
Bu ani artışın, vücut meyveyi parçaladığında kanın antioksidanlar açısından zengin hale gelmesi ile nedeniyle oluştuğu düşünülüyor.
"DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ DUYULUYOR
Bir aylık sürenin sonunda tozu tüketen grup, genel FMD düzeylerinin orijinal genişliklerine kıyasla yüzde %1,1 arttığını tespit etti. Yine plasebo grubunda herhangi bir değişiklik olmadığı gözlemlendi. Kan ve idrar örneklerinin analizi ise turna yemişinde bulunan 13 kimyasalın artan FMD seviyeleri ile ilişkili olduğunu ortaya koydu.
Araştırmacılar, turna yemişinde bulunan polifenoller olarak bilinen bu antioksidanların iyileştirilmiş damar sağlığına ortam hazırladığını "ihtiyatlı bir şekilde varsaydıklarını" belirtti. Ancak bağlantıları araştırmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu da dile getirdiler. Yapılan bu çalışma ise; Food & Function adlı bilimsel dergide yayınlandı.