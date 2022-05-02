Günde 100 gram yetiyor! Sadece iki saat içerisinde kalbinizi yeniliyor

Önceki çalışmalarda, idrar yolu enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olabileceğini, diş eti hastalığı, mide ülseri ve kanser riskini azaltabileceği tespit edilmişti. Ancak doktorlar, turna yemişini, şeker içeriğinin olmaması nedeniyle çiğ olarak tüketmeyi öneriyor.

Araştırmacılar, antioksidan bakımından zengin meyvenin atardamarlardaki kan akışı üzerindeki etkilerinin sadece iki saat içerisinde başladığını iddia etti. Turna yemişinin, iltihabı önleyerek ve hücreleri olası hasardan koruyarak kalbi sağlıklı tuttuğuna dair veriler mevcut.

Deneye katılanlara bütün olarak turna yemişi tozu ( günde 100 gr turna yemişi ile eşdeğer) verildi ve bu tozun verilmediği plasebo grubundan elde edilen veriler karşılaştırıldı.

Yapılan son araştırma, King's College London liderliğindeki araştırmacılar, meyvenin kan basıncını, kalp atış hızını ve atardamarları nasıl etkilediğini görmek için bir ay boyunca 18 ila 45 yaş arasındaki erkeği izledi.

Her gün turna yemişi tozu tüketen erkeklerin bir ay sonra damarlarında %1,1 oranında genişleme tespit edildi. Bu genişleme ise kan akışının iyileştiğinin önemli bir göstergesi. Damarlar daraldığında kalbe giden kan akışını azaltabilir ve bir dizi sağlık sorununu ve hatta kalp krizini tetikleyebilir.

Ayrıca kalp atış hızı, kan basıncı, kolesterol veya kan şekeri seviyelerinde herhangi bir değişme tespit edilmedi.