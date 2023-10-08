Günde 15 dakikanızı ayırmak yetiyor! Kalbi çelik gibi yapıyor, kemikleri güçlendiriyor

Birçok çalışma, her gün, 15 dakika bile olsa yürümenin sağlığınızı önemli ölçüde etkileyebileceğini, depresyonu, kaygıyı ve stresi azaltabileceğini ve özgüveninizi artırabileceğini göstermiştir.

Fitness eğitmeni Tony Horton, zihinsel sağlığı üzerinde yürümenin faydalarını ilk elden deneyimlediğini söylüyor. "Modumun düşük olduğu bir gün geçirdiğimde, dışarı çıkmak ve en az 15 dakika yürümek enerji seviyemi ve genel ruh halimi anında artırıyor" diyor. Horton, endorfin seviyenizi artırmak, stres seviyenizi azaltmak ve ruh halinizi iyileştirmek için rutininize yürüyüş eklemenizi öneriyor.