Günde 2 defa diş fırçalamak yeterli mi? Diş hekimi bilinmesi gerekenleri anlattı…

Uzman şunları vurguladı: "Dişlerinizi temizlerken nereyi fırçalayacağınıza dikkat etmeniz mükemmel diş eti sağlığı için hayati önem taşıyor. Bu, diş etlerinizi etkili bir şekilde fırçaladığınızdan emin olmak için aynaya bakmak ve dudaklarınızı kaldırmak anlamına gelir."

Dr. Stevens ayrıca günde iki kez en az iki dakika dişlerini fırçalamanın öneminden bahsetti. Şöyle dedi: "Birçoğumuza günde iki kez iki dakika diş fırçalamanın tavsiye edildiği öğretiliyor.