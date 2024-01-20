Günde 2 defa diş fırçalamak yeterli mi? Diş hekimi bilinmesi gerekenleri anlattı…

Dr. Jonny Stevens, optimum ağız hijyenini sağlamak için fırçalarken aynaya bakmanın önemini vurguladı.
Dişlerini fırçalarken aynanın önünden uzaklaşan insanların sayısından dehşete düştüğünü itiraf etti. Bunun yerine, tüm dişlerin ve diş etlerinin dudakların altında iyice fırçalandığından emin olmak için aynanın önünde kalmanızı şiddetle tavsiye etti.
Dr. Stevens şunları söyledi: "Bu soruyu birçok hastama soruyorum ve dişlerini fırçalarken yan komşularının başka şeylerle ilgilenenlerin insanların sayısı beni dehşete düşürüyor."
Uzman şunları vurguladı: "Dişlerinizi temizlerken nereyi fırçalayacağınıza dikkat etmeniz mükemmel diş eti sağlığı için hayati önem taşıyor. Bu, diş etlerinizi etkili bir şekilde fırçaladığınızdan emin olmak için aynaya bakmak ve dudaklarınızı kaldırmak anlamına gelir."
Dr. Stevens ayrıca günde iki kez en az iki dakika dişlerini fırçalamanın öneminden bahsetti.
Şöyle dedi: "Birçoğumuza günde iki kez iki dakika diş fırçalamanın tavsiye edildiği öğretiliyor.
Aslında günde iki kez en az iki dakika sürüyor ve en verimli temizliği elde etmek için her zaman günde 3 kez fırçalamayı öneriyorum."
Dr. Stevens'ın ağız hijyeninin dikkat çektiği bir diğer önemli husus da bakteri ve plak oluşumunu önlemek için diş ipi kullanılmasıdır.
"Dişlerinizin arasını temizlemiyorsanız, bakteri ve plakların birikebileceği diş yüzeyinin yüzde 30'undan fazlasını kaçırıyorsunuz demektir" diye belirtti.
"Ulaşamadığınız bu alanı temizlemenin en kolay yolu, sabah ve akşam dişlerinizi fırçalamadan önce diş ipi kullanmaktır.