Günde 21 gramı kalbi koruyor! Kan şekerini düzenlemede ilaç gibi etkili…

Beslenmenize bir avuç kuruyemiş eklemek genellikle daha sağlıklı yaşlanmaya giden bir köprü görevi görebilir.
Lezzetli bir tada sahip olan ceviz, yemeklerinize çıtır bir katkının ötesinde bir fayda sunar. Bu küçük atıştırmalıkta bulunan besin maddelerinin benzersiz kombinasyonu, sağlık üzerindeki olumlu etkilerini destekler.
Ceviz, bitki bazlı temel omega-3'ler, protein, lif, antioksidanlar, mineraller ve B vitaminlerinin bir karışımını içermektedir.
Coronary Artery Risk Development in Young Adults Study'e göre bu beslenme şekli, yaşlandıkça cevizin kalbinizi koruyabileceği anlamına geliyor.
Yapılan araştırmada 18 ila 30 yaşları arasındaki 3.023 sağlıklı siyah beyaz erkek ve kadının verilerini inceledi.
Çalışma boyunca başlangıçta, yedinci yılda ve 20. yılda üç kez kişisel olarak bildirilen beslenme öyküsü alındı.
Ayrıca 30 yıla yayılan çok sayıda sınavda fiziksel ve klinik ölçümler alındı. Katılımcılar kuruyemiş tüketimlerine göre üç gruba ayrıldı: Ceviz tüketenler, diğer kuruyemiş tüketenler ve hiç yemiş tüketmeyenler. Veriler, çalışma deneklerinin yaklaşık 352'sinin kalp-sağlıklı atıştırmalıkları tükettiğini gösterdi.
Dahası, katılımcılar günde ortalama sadece 21 gram ceviz yiyorlardı.
Ancak bu küçük miktar bile kalp hastalığı risk profilinin iyileşmesiyle bağlantılıydı .
Bu lezzetli atıştırmalıkları yiyenlerin vücut kitle indeksi daha az, bel çevresi daha dar, kan basıncı daha düşük ve kanlarındaki yağ seviyeleri daha sağlıklıydı.
Ayrıca ceviz tüketenlerin açlık kan şekeri düzeyleri de önemli ölçüde düşüktü.
Profesör Lyn M. Steffen şunları söyledi: "Ceviz yiyenler, benzersiz bir vücut fenotipine sahip gibi görünüyor. Kalp hastalığı, obezite ve diyabet gibi kronik hastalıkların riski arttığı için genç yaştan orta yetişkinliğe kadar ceviz yemeye başlamanız önerilir."
"Diğer kuruyemişler de umut verici sağlık yararları sunarken, cevizlerin özellikle kalp için güçlü olduğu görülüyor."
Profesör Steffen şunları ekledi: "Kuruyemiş tüketenler beslenme kalitesi açısından bir avantaj gösterdi, ancak ceviz tüketenler, genel beslenme kalitesini hesaba kattıktan sonra bile diğer gruplara göre daha iyi bir kalp hastalığı risk faktörü profiline sahip görünüyordu."
"Ceviz tüketicilerinin genel beslenme düzenindeki şaşırtıcı, sağlıklı değişimler, cevizin insanların yaşamları boyunca sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıkları oluşturmalarına yardımcı olmak için bir köprü veya 'taşıyıcı gıda' görevi görebileceğini gösteriyor."