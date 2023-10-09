Günde 21 gramı kalbi koruyor! Kan şekerini düzenlemede ilaç gibi etkili…

Bu lezzetli atıştırmalıkları yiyenlerin vücut kitle indeksi daha az, bel çevresi daha dar, kan basıncı daha düşük ve kanlarındaki yağ seviyeleri daha sağlıklıydı.

Ancak bu küçük miktar bile kalp hastalığı risk profilinin iyileşmesiyle bağlantılıydı .

Ayrıca ceviz tüketenlerin açlık kan şekeri düzeyleri de önemli ölçüde düşüktü.

Profesör Lyn M. Steffen şunları söyledi: "Ceviz yiyenler, benzersiz bir vücut fenotipine sahip gibi görünüyor. Kalp hastalığı, obezite ve diyabet gibi kronik hastalıkların riski arttığı için genç yaştan orta yetişkinliğe kadar ceviz yemeye başlamanız önerilir."

"Diğer kuruyemişler de umut verici sağlık yararları sunarken, cevizlerin özellikle kalp için güçlü olduğu görülüyor."