Günde 22 dakika hayatınızı değiştirebilir! Meğer her gün...

Hareketli bir yaşamın ne kadar önemli olduğu konusunda uzmanlar, birçok faydayı sıralasa da, günümüzde hareket oranı oldukça düşük. Fakat yapılan son araştırmalardan biri, sadece 22 dakikanın bile hayatta önemli bir değişim ortaya koyabileceğini gösterdi.

Giriş Tarihi: 31.10.2023 15:38 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 15:38 PAYLAŞ ABONE OL

British Journal of Sports Medicine'de yakın zamanda yayınlanan bir araştırma, tempolu ve hatta yavaş yürüyüş gibi 22 dakikalık orta düzeyde aktivitenin, uzun süreli oturmanın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini dengelemek ve spordan kaynaklanan ölüm riskini azaltmak için yeterli olabileceğini gösterdi.

Araştırmada Norveç, İsveç ve ABD'den 50 yaş üstü, yarısı kadın olan ve fiziksel aktivitelerini takip eden cihazlar kullanan 11.989 kişiyle ilgili veriler incelendi. The Guardian'a göre, araştırmalar uzun süre televizyon izleyen veya bilgisayarda çalışan kişilerin erken ölme olasılığının daha yüksek olduğunu göstermesi sebebiyle, tembel bir yaşam tarzı dünya çapında sağlık sorunlarının ana nedenleri arasında yer alıyor.