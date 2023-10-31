Günde 22 dakika hayatınızı değiştirebilir! Meğer her gün...

British Journal of Sports Medicine'de yakın zamanda yayınlanan bir araştırma, tempolu ve hatta yavaş yürüyüş gibi 22 dakikalık orta düzeyde aktivitenin, uzun süreli oturmanın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini dengelemek ve spordan kaynaklanan ölüm riskini azaltmak için yeterli olabileceğini gösterdi.
Araştırmada Norveç, İsveç ve ABD'den 50 yaş üstü, yarısı kadın olan ve fiziksel aktivitelerini takip eden cihazlar kullanan 11.989 kişiyle ilgili veriler incelendi.
The Guardian'a göre, araştırmalar uzun süre televizyon izleyen veya bilgisayarda çalışan kişilerin erken ölme olasılığının daha yüksek olduğunu göstermesi sebebiyle, tembel bir yaşam tarzı dünya çapında sağlık sorunlarının ana nedenleri arasında yer alıyor.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri haftada yalnızca 150 dakika veya günde 21 dakikanın biraz üzerinde orta yoğunlukta egzersiz yapılmasını öneriyor.
Yürüyüş, orta yoğunlukta egzersiz yapmanın kolay bir yoludur ve araştırmalar, diyabet riskini azaltmak veya kişinin zihinsel sağlığını iyileştirmek gibi konularda yürümenin ne kadar faydalı olduğunu göstermektedir.
Iowa Eyalet Üniversitesi, Hollanda'daki Radford Üniversitesi Tıp Merkezi ve İspanya'daki Granada ve Castilla-La Mancha Üniversitelerinden araştırmacılar tarafından yürütülen bir başka uluslararası araştırma, günde 8.000 adım yürümenin erken ölüm riskini azalttığını ortaya çıkardı.
Journal of the American College of Cardiology'de yayınlanan çalışma, insanlar 7.000 adımı tamamladığında olumlu sonuçların ortaya çıktığını, hızlı yürümenin sağlığa yavaş yürümekten daha faydalı olduğunu gösterdi.