Günde 4 yemek kaşığı yiyenin kolesterol sorunu kalmıyor! Damarlarda biriken yağı söküp atıyor

SARIMSAK

Sarımsak, yüzyıllardır birçok toplumun şifa kaynağı besinlerinden biri. Ana aktif bileşiği allisin dahil olmak üzere çeşitli güçlü bitki bileşikleri içerir. Araştırmalar, sarımsağın kan basıncını yüksek seviyelerde düşürdüğünü ve toplam ve "kötü" LDL kolesterolü düşürmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Bu kalp koruyucu etkiyi elde etmek için nispeten büyük miktarlarda sarımsak gerektiğinden, birçok çalışma, diğer sarımsak preparatlarından daha etkili olduğu düşünülen eski takviyeleri kullanır.