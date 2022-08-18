Günde tek bir tane yemek yetiyor! Damarlarınızı yenileyen bu besin yüksek tansiyon sorununu bitiriyor

Yüksek tansiyon, kalp krizi ve felç gibi yaşamı tehdit eden acil durumlara yol açabilmesi sebebiyle mutlaka kontrol altına alınması gereken bir rahatsızlıktır. Fakat neyse ki; basit diyet değişiklikleri yapmak bile bu konuda etkilidir.

Dr. Micheal Mosley, özellikle bir yiyeceğin, kan basıncını düşürebileceği ve sağlığı diğer yönlerden iyileştirebileceğini belirtti. Bir podcast programında konuşan Dr. Mosley, öğleden sonra acıktığında, kan akışını iyileştirebilecek, beynini güçlendirebilecek bir atıştırmalık tercihi yaptığını belirtiyor. Bu atıştırmalık ise her zaman mutfağımızda olan; elma. Elma, oldukça basit gibi görünse de yüksek tansiyonu düşürmede oldukça etkili içeriklere sahiptir.

"BAĞIRSAKLARDAKİ İYİ BAKTERİLERİ BESLİYOR"

Lif ve flavonoidler yönünden oldukça zengin olan elma, aynı zamanda kabuklarıyla birlikte tüketildiğinde yüksek tansiyon, iltihaplanma ve yüksek kolesterol üzerinde kontrol sağlamak için oldukça etkilidir. Dr. Mosley, elmanın, bağırsaklardaki iyi bakterileri besleyerek iltihabı azaltabilen ve kan basıncını iyileştirmeye yardımcı bir olan prebiyotikleri içerdiğini dile getirdi.

Elmanın çok faydalı olmasının bir başka nedeni; içeriğindeki yüksek flavonoid içeriğinin yüksek olmasıdır. Günde sadece tek bir elmanın kan basıncını düşürdüğü ise ispatlandı. Batı Avustralya'da yapılan bir çalışmanın sonucunda elmayı kabuğuyla birlikte yemek, kan basıncını düşürmeye ve kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olduğu tespit edildi.