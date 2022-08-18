Günde tek bir tane yemek yetiyor! Damarlarınızı yenileyen bu besin yüksek tansiyon sorununu bitiriyor

Yüksek tansiyon, kalp krizi ve felç gibi yaşamı tehdit eden acil durumlara yol açabilmesi sebebiyle mutlaka kontrol altına alınması gereken bir rahatsızlıktır. Fakat neyse ki; basit diyet değişiklikleri yapmak bile bu konuda etkilidir.
"YÜKSEK TANSİYON ÜZERİNDE EN ETKİLİ BESİNLERDEN BİRİ"
Dr. Micheal Mosley, özellikle bir yiyeceğin, kan basıncını düşürebileceği ve sağlığı diğer yönlerden iyileştirebileceğini belirtti. Bir podcast programında konuşan Dr. Mosley, öğleden sonra acıktığında, kan akışını iyileştirebilecek, beynini güçlendirebilecek bir atıştırmalık tercihi yaptığını belirtiyor. Bu atıştırmalık ise her zaman mutfağımızda olan; elma. Elma, oldukça basit gibi görünse de yüksek tansiyonu düşürmede oldukça etkili içeriklere sahiptir.
"BAĞIRSAKLARDAKİ İYİ BAKTERİLERİ BESLİYOR"
Lif ve flavonoidler yönünden oldukça zengin olan elma, aynı zamanda kabuklarıyla birlikte tüketildiğinde yüksek tansiyon, iltihaplanma ve yüksek kolesterol üzerinde kontrol sağlamak için oldukça etkilidir. Dr. Mosley, elmanın, bağırsaklardaki iyi bakterileri besleyerek iltihabı azaltabilen ve kan basıncını iyileştirmeye yardımcı bir olan prebiyotikleri içerdiğini dile getirdi.
Elmanın çok faydalı olmasının bir başka nedeni; içeriğindeki yüksek flavonoid içeriğinin yüksek olmasıdır. Günde sadece tek bir elmanın kan basıncını düşürdüğü ise ispatlandı. Batı Avustralya'da yapılan bir çalışmanın sonucunda elmayı kabuğuyla birlikte yemek, kan basıncını düşürmeye ve kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olduğu tespit edildi.
"ELMAYI KABUĞUYLA BİRLİKTE TÜKETİN"
Batı Avustralya'daki Edith Cowan Üniversitesi Beslenme Araştırmaları Enstitüsü'nde Araştırma Görevlisi olan Dr Catherine Bondonno, tam olarak ne bulduklarını açıkladı. Bondonno, yaptıkları çalışma sonucunda kabuksuz elma ile karşılaştırıldığında kabuklu elma tüketenlerin kan basıncında azalma gördüklerini ve kan damarları işlevlerinde iyileşme ortaya çıktığını belirtti.
Tüm bunların yanı sıra, elmanın düzenli olarak tüketilmesi sonucunda birkaç hafta sonra tansiyonun düzenlenmesini sağladığını ve haftalar için tansiyon düşüşünün gerçekleştiğini de sözlerine ekledi. Dr. Bondonno, ayrıca daha sonra kalp hastalıkları için en az bir risk faktörü olan kişilerde başka klinik deneyler yapıldığını ve dört hafta boyunca katılımcıların günde iki kez elma yediklerini belirtti.
"DAMAR FONKSİYONLARINDA DA İYİLEŞME SAĞLIYOR"
Sonuç olarak elmayı kabuğuyla birlikte tüketenlerin, kan basıncında ve kan damarı fonksiyonlarında değişiklikler tespit edildi. Tüm bu verilerin sonucunda, günde tek bir elma yemek bile, sizi tansiyon hastalığından koruyabileceği gibi var olan tansiyon rahatsızlığı üzerinde de olumlu etkiler ortaya çıkarabilir.