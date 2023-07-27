Günde yarım kaşığı bunama riskini %28 düşürüyor! Uzmanlar "mucize besin" diyor…

Yakın zamanda yapılan bu çalışma sonrası edinilen bilgiye göre bir besinin yarım kaşığı ölümcül olarak da kabul edilen bunama hastalığına şifa olabilir.
İster salata soslarınıza ekleyin, ister tüm yemeklerinizde kullanın, zeytinyağı aslında yemeklerinize lezzet katmaktan çok daha fazlasını yapar. Araştırmalar daha önce de Akdeniz tipi beslenmenin temelini oluşturan zeytinyağının kalp hastalıklarına yakalanma riskini düşürdüğünü kanıtlamıştı.
Bununla birlikte yeni bir çalışma, bu yağın beyin sağlığı üzerindeki etkilerini de araştırdı. Günlük beslenmenize yarım çorba kaşığı zeytinyağı eklemek, bunama riskinizi yüzde 28 oranında azaltabilir.
Dünya çapında birçok ülke artan demans vakalarıyla karşı karşıya olduğundan, çalışma, sağlıklı yaşam tarzı faktörlerinin yıkıcı beyin koşullarına karşı etkili bir yöntem olabileceğine dair umut verici bir keşif.
Dr. Anne-Julie Tessier şunları söyledi: "Çalışmamız, zeytinyağı gibi bitkisel yağları öneren beslenme yöntemlerini destekliyor ve bu önerilerin yalnızca kalp sağlığını değil, potansiyel olarak beyin sağlığına da iyi geldiğini öne sürüyor."
"Margarin gibi yağlar yerine doğal bir ürün olan zeytinyağını tercih etmek güvenli bir seçimdir ve ölümcül bir hastalık olan bunama riskini azaltabilir." Bu araştırma, beslenme ve bunamaya bağlı ölüm arasındaki ilişkiyi araştıran ilk araştırmaydı. Araştırma ekibi, otuz yılı aşkın bir süredir 90.000'den fazla katılımcıdan toplanan beslenme anketlerine ve ölüm kayıtlarına bakarak bulgularına ulaştı.
Sonuçlar, günde yarım çorba kaşığından fazla zeytinyağı tüketenlerin bunamadan ölme riskinin yüzde 28 daha düşük olduğunu gösterdi. Dahası, sadece bir çay kaşığı margarin ve mayonezi eşdeğer miktarda zeytinyağı ile değiştirmek, bunamadan ölme riskinin daha düşük olmasıyla da ilişkilendirildi. Bu, zeytinyağının beyin sağlığı için benzersiz şekilde faydalı özelliklere sahip olduğunu düşündürebilir.
"Zeytinyağındaki bazı antioksidan bileşikler, potansiyel olarak beyin üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olan kan-beyin bariyerini geçebilir. Zeytinyağının kalp ve damar sağlığına fayda sağlayarak beyin sağlığına dolaylı olarak etki etmesi de mümkündür."
Çalışma bazı ilginç bulgular sunarken, araştırma ekibi bunun yalnızca gözlemsel olduğunu ve zeytinyağının ölümcül bunama riskinin azalmasının nedeni olduğunu kanıtlamadığını vurguladı.
ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI
YÜKSEK MİKTARDA ANTİOKSİDAN İÇERİR
Sızma zeytinyağı oldukça besleyicidir. Yararlı yağ asitlerinin yanı sıra, az miktarda E ve K vitamini içerir. Ancak zeytinyağı da güçlü antioksidanlarla yüklüdür. Bu antioksidanlar biyolojik olarak aktiftir ve kronik hastalık riskinizi azaltabilir. Ayrıca iltihaplanma ile savaşırlar ve kan kolesterolünüzü oksidasyondan korumaya yardımcı olarak kalp hastalığı riskinizi azaltabilirler.
GÜÇLÜ ANTİENFLAMATUAR ÖZELLİKLERİ VARDIR
Kronik inflamasyonun kanser, kalp hastalığı, metabolik sendrom, tip 2 diyabet, Alzheimer, artrit ve hatta obezite gibi hastalıkların önde gelen itici gücü olduğu düşünülmektedir. Sızma zeytinyağı, sağlık yararlarının ana nedenlerinden biri olabilecek iltihaplanmayı azaltabilir.
Ana antienflamatuar etkilere antioksidanlar aracılık eder. Bunların arasında anahtar, bir antienflamatuar ilaçlara benzer şekilde çalıştığı gösterilen bir maddedir. Bazı bilim insanları, 3,4 yemek kaşığı (50 ml) sızma zeytinyağındaki yetişkinlerin kullandığı antienflamatuar hastalıklara karşı olan ilaçların %10'u kadar benzer bir etkiye sahip olduğunu tahmin ediyor.
Araştırma ayrıca zeytinyağındaki ana yağ asidi olan oleik asidin C-reaktif protein (CRP) gibi önemli inflamatuar belirteçlerin seviyelerini azaltabileceğini düşündürmektedir. Bir çalışma ayrıca zeytinyağı antioksidanlarının iltihaplanmaya neden olan bazı genleri ve proteinleri engelleyebileceğini gösterdi.
FELCİ ÖNLEMEYE YARDIMCI OLABİLİR
İnme, bir kan pıhtılaşması veya kanama nedeniyle beyninize giden kan akışının bozulmasından kaynaklanır. Dünyada inme, kalp hastalığının hemen ardından ikinci en yaygın ölüm nedenidir.
Zeytinyağı ve inme riski arasındaki ilişki kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. 841.000 kişiyle yapılan çalışmaların geniş bir incelemesi, zeytinyağının felç ve kalp hastalığı riskini azaltan tek tekli doymamış yağ kaynağı olduğunu bulmuştur. 140.000 katılımcıyla yapılan başka bir incelemede, zeytinyağı tüketenlerin felç geçirme riski, tüketmeyenlere göre çok daha düşüktür.
KALP HASTALIKLARINA KARŞI KORUYUCUDUR
Kalp hastalığı, dünyadaki en yaygın ölüm nedenidir. Yapılan gözlemsel çalışmalar, kalp hastalığının Akdeniz ülkelerinde daha az yaygın olduğunu gösterdi.
Bu, artık kalp hastalığı riskini önemli ölçüde azalttığı gösterilen Akdeniz diyeti hakkında kapsamlı araştırmalara yol açmıştır. Sızma zeytinyağı, bu diyetin temel bileşenlerinden biridir ve çeşitli şekillerde kalp hastalığına karşı korur.Enflamasyonu azaltır, "kötü" LDL kolesterolü oksidasyondan korur, kan damarlarınızın iç yüzeyini iyileştirir ve aşırı kan pıhtılaşmasını önlemeye yardımcı olabilir.
İlginç bir şekilde, kalp hastalığı ve erken ölüm için en güçlü risk faktörlerinden biri olan kan basıncını düşürdüğü de gösterilmiştir. Bir çalışmada zeytinyağı, tansiyon ilacı ihtiyacını %48 azaltmıştır. Düzinelerce araştırma, sızma zeytinyağının kalbiniz için güçlü faydaları olduğunu göstermektedir.
ALZHEİMER HASTALIĞI İLE SAVAŞIR
Alzheimer hastalığı, dünyadaki en yaygın nörodejeneratif durumdur. En önemli özelliklerinden biri, beyin hücrelerinizin içinde sözde beta-amiloid plaklarının birikmesidir.
Farelerde yapılan bir çalışma, zeytinyağındaki bir maddenin bu plakları gidermeye yardımcı olabileceğini gösterdi. Ek olarak, bir çalışma, zeytinyağı açısından zengin bir Akdeniz diyetinin beyin fonksiyonuna fayda sağladığını gösterdi.