Günde yarım kaşığı bunama riskini %28 düşürüyor! Uzmanlar "mucize besin" diyor…

Sızma zeytinyağı oldukça besleyicidir. Yararlı yağ asitlerinin yanı sıra, az miktarda E ve K vitamini içerir. Ancak zeytinyağı da güçlü antioksidanlarla yüklüdür. Bu antioksidanlar biyolojik olarak aktiftir ve kronik hastalık riskinizi azaltabilir. Ayrıca iltihaplanma ile savaşırlar ve kan kolesterolünüzü oksidasyondan korumaya yardımcı olarak kalp hastalığı riskinizi azaltabilirler.

GÜÇLÜ ANTİENFLAMATUAR ÖZELLİKLERİ VARDIR

Kronik inflamasyonun kanser, kalp hastalığı, metabolik sendrom, tip 2 diyabet, Alzheimer, artrit ve hatta obezite gibi hastalıkların önde gelen itici gücü olduğu düşünülmektedir. Sızma zeytinyağı, sağlık yararlarının ana nedenlerinden biri olabilecek iltihaplanmayı azaltabilir.

Ana antienflamatuar etkilere antioksidanlar aracılık eder. Bunların arasında anahtar, bir antienflamatuar ilaçlara benzer şekilde çalıştığı gösterilen bir maddedir. Bazı bilim insanları, 3,4 yemek kaşığı (50 ml) sızma zeytinyağındaki yetişkinlerin kullandığı antienflamatuar hastalıklara karşı olan ilaçların %10'u kadar benzer bir etkiye sahip olduğunu tahmin ediyor.

Araştırma ayrıca zeytinyağındaki ana yağ asidi olan oleik asidin C-reaktif protein (CRP) gibi önemli inflamatuar belirteçlerin seviyelerini azaltabileceğini düşündürmektedir. Bir çalışma ayrıca zeytinyağı antioksidanlarının iltihaplanmaya neden olan bazı genleri ve proteinleri engelleyebileceğini gösterdi.