Güneş gözlüğü alırken buna dikkat! Hangi renk cam ne zaman tercih edilmeli?

GÖZÜN KORNEA KISMINA ZARAR VEREBİLİR Uzun süre güneşe maruz kalmanın göze zarar verebileceğinin altını çizen Op. Dr. Hacımustafaoğlu, "Güneş kremi cildimizi nasıl koruyorsa, güneş gözlükleri de UV ışınlarını büyük ölçüde filtreleyerek gözlerimizi korur. Uzun süre güneş ışığına maruz kalmak cilde zarar verdiği gibi gözün kornea kısmına da zarar vererek göz problemlerine yol açabilir. Gözlüklerin UV filtrelemesi, yoğun güneşli günlerde ortaya çıkan kontrast kaybını azaltır. Özellikle araba kullanırken, açık alanda spor yaparken, açık havalarda veya yansımalı yüzeylerde (su veya kar) görüş kalitesini artırarak nesneleri daha iyi ayırt etmemizi ve daha net bir görüşe sahip olmamızı sağlar" açıklamasında bulundu.

KAHVERENGİ GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ DERİNLİK HİSSİNİ ARTIRIR Cam renginin önemine dikkat çeken Op. Dr. Hacımustafaoğlu, "Cam renkleri, eskiden kahverengi ve siyahla sınırlıyken, günümüzde zengin cam rengi seçenekleri, gözlüğün hangi alanlarda kullanılacağını da etkiler. Camın rengi UV ışınlarına karşı koruyuculuğun bir göstergesi değil, dışarıdan gelen ışığın ne kadarının emildiğini etkileyen faktörlerden biridir. Siyah camlı güneş gözlüğü, genel kullanım için en sık tercih edilen renklerin başında gelir. Işığı en çok kesen cam rengi olduğu için göz yorgunluğunu azaltır ve renk algısını bozmaz. Kahverengi ve füme camlı güneş gözlüğü, kontrastı ve derinlik hissini artırır. Günlük kullanıma uygundur. Güneşli havalarda ve parlak ışıklı ortamlarda tercih edilebilir" ifadelerini kullandı.