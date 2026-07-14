Güneş gözlüğü alırken herkes aynı yanılgıya düşüyor! Uzmanı gerçeği açıkladı





"BU DÖNEMDE GÖZLERİ KAŞIMAK VE OVALAMAK ÖZELLİKLE KAÇINILMASI GEREKEN BİR DAVRANIŞ"

Çocuklarda ise bahar ve yaz aylarında göz alerjilerinin daha sık görüldüğünü vurgulayan Dr. Özgür, şunları söyledi:

"Bu dönemde gözleri kaşımak ve ovalamak özellikle kaçınılması gereken bir davranıştır. Gözlerde kızarıklık, sulanma ve kaşıntı başladığında mutlaka bir göz hastalıkları uzmanına başvurulmalı ve gerekli tedavi uygulanmalıdır. Aktif alerji dönemlerinde hijyene daha fazla dikkat edilmeli, havuz ve deniz kullanımı konusunda da hekimin önerileri dikkate alınmalıdır. Çocukların gözleri de güneşin zararlı UV ışınlarından korunmalıdır. Bu nedenle dış ortamda bulunurken yüzde 100 UV korumalı güneş gözlüğü kullanımı ihmal edilmemelidir. Miyop çocuklarda ise ayrı bir denge gözetilmelidir. Gün içinde doğal dış ortam ışığında yeterli süre vakit geçirilmesinin miyopinin ilerlemesini yavaşlatıcı etkisi olduğu bilinmektedir. Bu nedenle amaç çocukları güneşten uzak tutmak değil, dış ortam alışkanlığını sürdürürken gözlerini zararlı UV ışınlarından uygun güneş gözlüğü ile korumaktır. Çocuğun yaşı, miyopi derecesi ve göz yapısına göre en doğru yaklaşım göz hastalıkları uzmanı tarafından belirlenmelidir."