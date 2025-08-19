Güneş gözlüğünüzü yanlış tercih etmeyin! Uzmanlar uyardı: "Yalnızca koyu cam olması yeterli değil"

"Güneşin zararlı UV ışınlarını kesmesi, gözümüzü bu ışınlardan koruması açısından çok önemli" diyen Göz Has. Uzm. Op. Dr. Bayram Çalışkan, korunmasız gözlerin katarakt, pterjium (gözde et büyümesi) ve retina hasarları gibi rahatsızlıklarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.
SADECE KOYU CAM YETMEZ: UV 400 ŞART
Güneş gözlüğü seçiminde 'cam koyuluğu' yerine UV 400 korumasının esas alınması gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Bayram Çalışkan, şöyle konuştu; "Koyu cam, UV koruması yoksa göz bebeğini genişleterek aslında daha fazla zararlı ışının göze girmesine neden olur. Bu da göz sağlığını daha çok tehdit eder"
Göz Has. Uzm. Op. Dr. Bayram Çalışkan, gözlük camlarında yer alan "UV 400" ibaresinin gözleri zararlı ultraviyole ışınlardan koruyacak minimum kalite standardı olduğunu ifade ederek, kalitesiz ve merdiven altı üretim gözlüklerin göz sağlığına ciddi zarar verebileceğini kaydetti.
POLARİZE CAMLAR GÖRSEL KONFOR İÇİN
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Bayram Çalışkan, güneş gözlüklerinde sıkça tercih edilen polarize camların, UV koruması sağlamadığına da dikkat çekerek, "Polarize camlar, parlamayı azaltır. Özellikle şoförler ya da deniz kenarında vakit geçirenler için idealdir. Ancak bu camlar UV ışınlarını engellemez" dedi.
ÇOCUKLAR VE LENS KULLANANLAR DAHA DİKKATLİ OLMALI
Çocukların güneş ışınlarına karşı en az yetişkinler kadar savunmasız olduğunu hatırlatan Op. Dr. Bayram Çalışkan, erken yaşta güneş gözlüğü kullanımının ilerleyen yaşlarda göz hastalıklarını önlemede etkili olduğunu ifade etti. Lens kullananlar için ise ekstra koruma gerektiğine işaret ederek açıklamasını şöyle tamamladı:
"Lens UV korumalı olsa bile yeterli değildir. Güneş gözlüğüyle desteklenmesi gerekir. Gerekirse numaralı güneş gözlüğü tercih edilebilir. Güneş gözlüğü kullanımının sadece yaz aylarıyla sınırlı kalmamalıdır. UV ışınları sadece yazın değil, kış aylarında da etkili. Her dışarı çıkıldığında, yılın dört mevsimi güneş gözlüğü takılması gerekiyor"