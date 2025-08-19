Güneş gözlüğünüzü yanlış tercih etmeyin! Uzmanlar uyardı: "Yalnızca koyu cam olması yeterli değil"



ÇOCUKLAR VE LENS KULLANANLAR DAHA DİKKATLİ OLMALI

Çocukların güneş ışınlarına karşı en az yetişkinler kadar savunmasız olduğunu hatırlatan Op. Dr. Bayram Çalışkan, erken yaşta güneş gözlüğü kullanımının ilerleyen yaşlarda göz hastalıklarını önlemede etkili olduğunu ifade etti. Lens kullananlar için ise ekstra koruma gerektiğine işaret ederek açıklamasını şöyle tamamladı:

"Lens UV korumalı olsa bile yeterli değildir. Güneş gözlüğüyle desteklenmesi gerekir. Gerekirse numaralı güneş gözlüğü tercih edilebilir. Güneş gözlüğü kullanımının sadece yaz aylarıyla sınırlı kalmamalıdır. UV ışınları sadece yazın değil, kış aylarında da etkili. Her dışarı çıkıldığında, yılın dört mevsimi güneş gözlüğü takılması gerekiyor"