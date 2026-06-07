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Güneş kremi sürüp çıkıyorsanız dikkat! Uzmanlar en büyük hatayı açıkladı

Güneş kremi kullanmak cildi korumak için atılan en önemli adımlardan biri olsa da, uzmanlara göre birçok kişi ürünü yanlış kullanıyor. Özellikle güneş koruyucuyu gün içinde yenilememek ve yeterli miktarda uygulamamak, koruma etkisini ciddi şekilde azaltabiliyor. Uzmanlar, yaz aylarında güneşin zararlı etkilerine karşı yalnızca güneş kremi sürmenin değil, doğru kullanım alışkanlıklarının da büyük önem taşıdığı konusunda uyarıyor.

DHA GiriÅŸ Tarihi: 07.06.2026 10:17 PAYLAŞ ABONE OL

Dermatoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Makbule Dündar, güneş kremi kullanımının cilt kanserine karşı en önemli koruyucu adımlardan biri olduğunu belirterek, korunmasız güneş maruziyetinin çok daha büyük risk taşıdığını söyledi.

Uzm. Dr. Dündar, "Çocukların güneş yanığından korunması da çok önemli. Çünkü çocukluk çağındaki güneş hasarı ilerleyen yıllarda ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Güneş kreminin gün içinde yalnızca bir kez sürülmesi yeterli değildir. Özellikle deniz ve havuz kenarında güneş koruyucu mutlaka iki saatte bir yenilenmeli. Yüz bölgesi için iki parmak kuralına dikkat edilerek yeterli miktarda ürün kullanılmalı" dedi.