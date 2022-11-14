Günlük yaşamı kısıtlayan bu duruma dikkat!

Günlük hayatta herkesin başına gelebilecek olan el yaralanmaları olağan yaşantıyı sekteye uğratabileceği gibi kalıcı hasarlara da neden olabilir. Bu nedenle en kısa sürede doktorlara başvurulmasının ve kişiye özel olarak belirlenen tedavinin uygulanmasının önemine vurgu yapan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu uygulanan tedaviler ve yaralanma çeşitleriyle ilgili de bilgi verdi.

İHA Giriş Tarihi: 14.11.2022 17:05 PAYLAŞ ABONE OL

El yaralanmalarının bazı neden ve sonuçlarına değinen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, "El yaralanmaları, iş kazaları, ev kazaları, yanıklar, trafik kazaları gibi pek çok durumda ortaya çıkar ve oldukça yaygın görülen bir durumdur. Çoğunlukla genç ve üretken popülasyonda meydana gelir ve ciddi iş gücü kaybına yol açar. Elde fonksiyon kaybına yol açan problemler, kişinin günlük yaşam aktivitelerini, özellikle de kişisel bakım aktivitelerindeki performansını kısıtlar ve yaşam kalitesini düşürür" dedi.





"El yaralanmalarında çözüm fizik tedavi ve rehabilitasyon"

El yaralanmalarının kırıklar, tendon yaralanmaları, tüm dokuları içeren ezilme yaralanmaları, amputasyonlar veya tüm bunların kombinasyonu şeklinde görülebileceğini belirten Dr. Nurhan Barutçu, "El yaralanması olan kişi yaralanmanın tipine göre, ortopedi, plastik cerrahi ya da el cerrahı tarafından opere edilir. Ameliyat sonrası en kısa sürede rehabilitasyon programına başlamalıdır. Rehabilitasyon disiplininde el ve koldaki tendon ve sinir yaralanmaları sonrasında yapılan rehabilitasyon oldukça önemli bir alandır.