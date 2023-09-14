Hafızanın gizli kahramanı! Düzenli tüketildiğinde dikkat eksikliğinden eser kalmıyor

Hafızanızı diri tutmak için, beslenme listenize eklemenizi önereceğimiz birtakım yiyecekler var. Bu besinler sayesinde, unutkanlığı önleyebilir ve beyin sağlığınızı önemli ölçüde koruyabilirsiniz. Ancak zihin yorgunluğunun üstesinden gelebilmek için, kafanızı sakinleştirmenin ve stresi yönetebilmenin önemini de unutmamak gerekir.

HAFIZAYI GÜÇLENDİRMEYE YARDIMCI OLAN BESİNLER

Yumurta; güçlü bir protein, A vitamini ve demir kaynağıdır. Selenyum, D vitamini ve B grubu vitaminlerini barındırır, kolin ve folik asit bakımından zengindir hatta yumurtanın sarısı, en yüksek kolin oranına sahip besinlerden birisidir. Kolin, öğrenme becerisini ve hafızanın geliştirilmesini sağlar.

İçerisindeki omega-3 ile kolin sayesinde hafızayı destekleyip korur ve belleğin güçlenmesini sağlar. Yumurtanın sarısındaki kolin; inflamasyonu azaltır, hafıza ve beyin hücrelerinin arasındaki iletişimi sağlamaya yardımcı olur. Beyin fonksiyonlarını ve gelişimini destekler, ruh halinin düzenlenmesine yardımcı olur.