Hafızayı güçlendiren çay! Düzenli içtiğinizde beyni 10 yaş gençleştiriyor

Ginkgo Biloba, Çin'e özgü bir ağaçtır. Eski bir bitki düzeninin hayatta kalan tek üyesi olduğu için bazen yaşayan bir fosil olarak anılır. Bu çay hafızanızı güçlendirecek, kalp sağlığınızı iyileştirecek ve daha birçok yarar sağlayacak. Gelin birlikte detaylarına bir bakalım.
GÜÇLÜ ANTİOKSİDANLAR İÇERİR
Ginkgo, güçlü antioksidan etkileriyle bilinen bileşikler olan yüksek düzeyde flavonoid ve terpenoid içerir .Antioksidanlar, serbest radikallerin zararlı etkileriyle savaşır veya etkisiz hale getirir. Serbest radikaller, gıdaları enerjiye dönüştürmek veya detoksifikasyon gibi normal metabolik işlevler sırasında vücutta üretilen oldukça reaktif parçacıklardır. Yine de, sağlıklı dokulara zarar verme potansiyeline sahiptirler. Yaşlanmaya ve hastalık gelişimine katkıda bulunurlar.
ENFLAMASYONU ÖNLER
Enflamasyon, vücudun yabancı bir madde tarafından yaralanma veya istilaya verdiği doğal tepkinin bir parçasıdır. İnflamatuar yanıtta, yabancı istilacıya karşı savaşmak veya yaralı bölgeyi iyileştirmek için bağışıklık sisteminin çeşitli bileşenleri toplanır. Bazı kronik hastalıklar, herhangi bir hastalık veya yaralanma olmadığında bile inflamatuar yanıtı tetikler. Zamanla, bu aşırı iltihaplanma vücudun dokularında ve DNA'sında kalıcı hasara neden olabilir. Yıllarca süren hayvan ve test tüpü araştırmaları, ginkgo özütünün çeşitli hastalık durumlarında hem insan hemde hayvan hücrelerinde iltihaplanma belirteçlerini azaltabildiğini gösteriyor.
DOLAŞIMI VE KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR
Bu bitki geleneksel Çin tıbbında, ginkgo tohumları, böbrekler, karaciğer, beyin ve akciğerler dahil olmak üzere farklı organ sistemlerine enerji "kanalları" açmak için kullanıldı. Ginkgo'nun vücudun çeşitli bölgelerine kan akışını artırma konusundaki belirgin yeteneği, sözde faydalarının çoğunun kaynağı olabilir. Ginkgo ile desteklenen kalp hastalığı olan kişilerde yapılan bir çalışma, vücudun birçok yerine kan akışında ani bir artış olduğunu ortaya çıkardı. Bu, kan damarlarını genişletmekten sorumlu bir bileşik olan dolaşımdaki nitrik oksit seviyelerinde %12'lik bir artışa bağlandı.
DEMANSI ÖNLER
Ginkgo, Alzheimer hastalığı ile ilişkili kaygı, stres ve diğer semptomları ve yaşlanmayla ilişkili bilişsel gerilemeyi azaltma kabiliyeti açısından defalarca değerlendirilmiştir. Bazı araştırmalar, ginkgo kullanan demanslı kişilerde bilişsel gerileme oranında belirgin bir azalma olduğunu gösteriyor, Bu olumlu sonuçlar, özellikle vasküler demans türleri ile ilgili olduğu için, ginkgo'nun beyne giden kan akışını iyileştirmede oynayabileceği rolle ilgili olabilir. Özellikle bu bitkinin çayını yapıp içtiğinizde hafızanız güçlenecek, beyin sağlığınıza fazlasıyla iyi gelecek.
KAYGIYI AZALTIR
Bazı araştırmalar, ginkgo takviyesinin anksiyete semptomlarını azaltabileceğini gösteriyor. Yapılan araştırmalarda, ginkgo'nun antioksidan içeriğine atfedilebilecek anksiyete semptomlarında azalmalar gözlemledi.