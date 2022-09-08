Hafızayı güçlendiren çay! Düzenli içtiğinizde beyni 10 yaş gençleştiriyor

Ginkgo, güçlü antioksidan etkileriyle bilinen bileşikler olan yüksek düzeyde flavonoid ve terpenoid içerir. Antioksidanlar, serbest radikallerin zararlı etkileriyle savaşır veya etkisiz hale getirir. Peki bu bitkinin sağlığınız üzerinde büyük bir etkisi olduğunu biliyor musunuz? İşte sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 08.09.2022 10:12 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 10:37 PAYLAŞ ABONE OL

Ginkgo Biloba, Çin'e özgü bir ağaçtır. Eski bir bitki düzeninin hayatta kalan tek üyesi olduğu için bazen yaşayan bir fosil olarak anılır. Bu çay hafızanızı güçlendirecek, kalp sağlığınızı iyileştirecek ve daha birçok yarar sağlayacak. Gelin birlikte detaylarına bir bakalım.

GÜÇLÜ ANTİOKSİDANLAR İÇERİR Ginkgo, güçlü antioksidan etkileriyle bilinen bileşikler olan yüksek düzeyde flavonoid ve terpenoid içerir .Antioksidanlar, serbest radikallerin zararlı etkileriyle savaşır veya etkisiz hale getirir. Serbest radikaller, gıdaları enerjiye dönüştürmek veya detoksifikasyon gibi normal metabolik işlevler sırasında vücutta üretilen oldukça reaktif parçacıklardır. Yine de, sağlıklı dokulara zarar verme potansiyeline sahiptirler. Yaşlanmaya ve hastalık gelişimine katkıda bulunurlar.