Haftada 3 defa yemek beyni 15 yaş gençleştiriyor! İşte doğanın şifalı besini…

LİFLİ YEŞİL SEBZELER

Lahana, ıspanak ve brokolinin yanı sıra karalahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, beyin sağlığını iyileştirmede önemli bir rol oynuyor. Bu yiyecekler başta K vitamini, folat, beta-karoten ve lutein olmak üzere birçok mineral ve vitamin bakımından oldukça zengindir. Bu sebzelerin içeriği vücuttaki hücresel hasarlarla savaşmaya yardımcı olan antioksidanlar bakımından yüksektir. Hücrelere verilen hasar ne kadar azalırsa vücutta o kadar sağlıklı ve güçlü kalır.