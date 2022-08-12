Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Haftada 3 defa yemek beyni 15 yaş gençleştiriyor! İşte doğanın şifalı besini…

Haftada 3 defa yemek beyni 15 yaş gençleştiriyor! İşte doğanın şifalı besini…

Beyin sağlığını güçlendirmede etkili olan birçok aktivite bulunuyor. Bunların başında ise yeni beceriler edinmek, okumak, fiziksel aktivitelere katılmak ve yeterince uyumak bulunuyor. Aynı zamanda tükettiğiniz besinler yaş ilerledikçe başta beyniniz olmak üzere tüm vücudunuzu daha genç ve dinç tutmayı sağlıyor. Ancak beyninizi daha keskin tutmak için tüketmeniz gereken belirli sebzeler bulunuyor. İşte zihninizi gençleştirecek mucize besinler…

Giriş Tarihi: 12.08.2022 08:46
ABONE OL
Haftada 3 defa yemek beyni 15 yaş gençleştiriyor! İşte doğanın şifalı besini…
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Bir sonraki market alışverişinizde alacağınız besinlerin başında gelmesi gerekenler hakkında uzmanların önerdiği sebzeleri sizler için derledik.

LİFLİ YEŞİL SEBZELER

Lahana, ıspanak ve brokolinin yanı sıra karalahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, beyin sağlığını iyileştirmede önemli bir rol oynuyor. Bu yiyecekler başta K vitamini, folat, beta-karoten ve lutein olmak üzere birçok mineral ve vitamin bakımından oldukça zengindir. Bu sebzelerin içeriği vücuttaki hücresel hasarlarla savaşmaya yardımcı olan antioksidanlar bakımından yüksektir. Hücrelere verilen hasar ne kadar azalırsa vücutta o kadar sağlıklı ve güçlü kalır.

Neurology'de yayınlanan bir araştırmada günde bir porsiyon yeşil yapraklı sebze tüketmenin yaşlanmanın yanı sıra bilişsel gerilemeyi de yavaşlatmaya yardımcı olduğunu ortaya koyuyor.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

TURPGİL SEBZELER

Beyin sağlığını olumlu yönde etkileyecek ve fayda sağlayabilecek sebzelerin başında turpgillerden olan brokoli gelmektedir. Turpgil sebzeler daha keskin bir zeka ile doğrudan bağlantılı olan K vitamini bakımından oldukça zengindir. Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar ve Çin lahanası gibi sebzeler içerisinde bulunan yüksek miktarlardaki folat da bilişsel işlevi iyileştirerek beynin yaşlanmasının önüne geçmektedir.

TURUNCU SEBZELER

Tatlı patatesler ve havuç, kırmızı biber ve bal kabağı gibi diğer turuncu sebzeler harika birer beta-karoten kaynağıdır. Beta-karoten, antioksidan etkileri sayesinde doğrudan gelişmiş bilişsel sağlıkla bağlantılıdır. Antioksidanlar hücrelere zarar veren serbest radikallerle savaşan güçlü bileşenlerdir.

Yapılan bir Biomolecules çalışmasına göre de, beta-karoten Alzheimer gibi nörolojik hastalıklar için potansiyel olarak yararlı bir tedavi olarak kullanılabilir.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

PANCAR

Pancarın içerisinde bulunan nitrat ve folik asit beynin optimal sağlığına kavuşması ve onu koruması için oldukça önemli kaynaklardır. Nitratlar beyne giden kan akışının hızlanmasını sağlamanın yanı sıra bilişsel işlevlerini de geliştirir. B9 olarak da bilinen folik asidin aynı zamanda demans, Alzheimer ve depresyon gibi çeşitli nörolojik ve psikolojik bozuklukların riskini azaltmaya yardımcı olduğu bilinmektedir.

SON DAKİKA SON DAKİKA