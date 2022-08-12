Haftada 3 defa yemek beyni 15 yaş gençleştiriyor! İşte doğanın şifalı besini…

Bir sonraki market alışverişinizde alacağınız besinlerin başında gelmesi gerekenler hakkında uzmanların önerdiği sebzeleri sizler için derledik.
LİFLİ YEŞİL SEBZELER
Lahana, ıspanak ve brokolinin yanı sıra karalahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, beyin sağlığını iyileştirmede önemli bir rol oynuyor. Bu yiyecekler başta K vitamini, folat, beta-karoten ve lutein olmak üzere birçok mineral ve vitamin bakımından oldukça zengindir. Bu sebzelerin içeriği vücuttaki hücresel hasarlarla savaşmaya yardımcı olan antioksidanlar bakımından yüksektir. Hücrelere verilen hasar ne kadar azalırsa vücutta o kadar sağlıklı ve güçlü kalır.
Neurology'de yayınlanan bir araştırmada günde bir porsiyon yeşil yapraklı sebze tüketmenin yaşlanmanın yanı sıra bilişsel gerilemeyi de yavaşlatmaya yardımcı olduğunu ortaya koyuyor.
TURPGİL SEBZELER
Beyin sağlığını olumlu yönde etkileyecek ve fayda sağlayabilecek sebzelerin başında turpgillerden olan brokoli gelmektedir. Turpgil sebzeler daha keskin bir zeka ile doğrudan bağlantılı olan K vitamini bakımından oldukça zengindir. Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar ve Çin lahanası gibi sebzeler içerisinde bulunan yüksek miktarlardaki folat da bilişsel işlevi iyileştirerek beynin yaşlanmasının önüne geçmektedir.
TURUNCU SEBZELER
Tatlı patatesler ve havuç, kırmızı biber ve bal kabağı gibi diğer turuncu sebzeler harika birer beta-karoten kaynağıdır. Beta-karoten, antioksidan etkileri sayesinde doğrudan gelişmiş bilişsel sağlıkla bağlantılıdır. Antioksidanlar hücrelere zarar veren serbest radikallerle savaşan güçlü bileşenlerdir.
Yapılan bir Biomolecules çalışmasına göre de, beta-karoten Alzheimer gibi nörolojik hastalıklar için potansiyel olarak yararlı bir tedavi olarak kullanılabilir.
PANCAR
Pancarın içerisinde bulunan nitrat ve folik asit beynin optimal sağlığına kavuşması ve onu koruması için oldukça önemli kaynaklardır. Nitratlar beyne giden kan akışının hızlanmasını sağlamanın yanı sıra bilişsel işlevlerini de geliştirir. B9 olarak da bilinen folik asidin aynı zamanda demans, Alzheimer ve depresyon gibi çeşitli nörolojik ve psikolojik bozuklukların riskini azaltmaya yardımcı olduğu bilinmektedir.