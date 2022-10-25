Haftada bir kase içene grip uğramıyor! Doktorlar üstüne basa basa öneriyor...

Grip ve nezleden korunmak için fazlasıyla tüketilen paça çorbası, çocukların kemik gelişimini destekler, kemiklerin büyümesine ve onarılmasına yardımcı olur. Gelin birlikte paça çorbasının diğer faydalarına bir bakalım. Prof. Dr. Canan Karatay, paça çorbasının tam bir şifa deposu olduğunu ve sağlığa fazlasıyla yararlı olduğunu dile getiriyor. Özellijle bağışıklığınızı güçlü tutmak istiyorsanız, bu çorbayı tüketmeyi ihmal etmeyin.
Kelle paça çorbasının yapısındaki kolajen proteini, kemik kırılmalarının iyileşme sürecini hızlandırır ve eklem ağrılarını azaltır.
KELLE PAÇA ÇORBASI YAPIMI
İlk olarak kelle paçayı iyice temizleyin. Sonra düdüklü tencerenin içerisine koyun ve üzerine su ekleyin. Güzelce etler yumuşayıp ayrılana kadar pişirin. Ardından haşladığınız etleri süzün ve başka bir kaba alın.
Sonra oda sıcaklığında bekleterek soğumaya bırakın. Haşladığınız suyu ise başka bir kabın içerisinde bekletin. Dilin zarını çıkarın ve kuşbaşı şeklinde, kelle ve paçayı da küçük küçük doğrayın. Ardından etleri haşlama suyunun içerisine geri koyun ve tekrar pişirin.
Kelle paça pişerken sosu hazırlayın.1 tatlı kaşığı sirke, limon suyu, sıvı yağ, pul biber ve tuzu karıştırın. Sonra yemeğin içerisine ekleyin.
GRİBE NE İYİ GELİR?
ET SUYU
Tavuk, sığır eti veya sebzeyi tercih edin, et suyu grip olduğunuzda yiyebileceğiniz en iyi şeylerden biridir. Semptomlar başlar başlamaz tamamen iyileşene kadar yiyebilirsiniz. Et suyu dehidrasyonu önlemeye yardımcı olur ve sıcak elementler boğaz ağrısını yatıştırmaya ve tıkanıklığı gidermeye yardımcı olabilir.
C VİTAMİNİ ALIN
C vitamini, özellikle hasta olduğunuzda önemli olan bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olacak önemli bir besindir.
Vücudunuz, yediğiniz gıdalardan C vitamini gibi besinleri daha etkili bir şekilde emer. C vitamini yüksek gıdalar şunları içerir:
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Ispanak, lahana ve diğer yeşil yapraklı sebzeler de grip olduğunuzda bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olabilir. A, C, E ve K vitaminleri gibi bağışıklık sistemini güçlendirici besinlerin kaliteli kaynaklarıdır.
ZENCEFİL VE ZERDEÇAL
Zencefil ve zerdeçal gibi bazı baharatları diyetinize eklemek semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir. Bu baharatlar, tıkanıklığı gidermeye yardımcı olabilecek anti-inflamatuar özellikler içerir. Bunları limonlu çay veya sıcak suya eklemeyi unutmayın.
HAFİF GIDALAR
Yumuşak gıdalar, grip ile ortaya çıkabilecek bulantı ve kusma semptomlarının tedavisine yardımcı olabilir. Aynı zamanda lif oranı düşüktür ve baharatlı değildir. Bu yiyecekler, vücudunuza enerji için gerekli karbonhidratları sağlar.