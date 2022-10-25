Haftada bir kase içene grip uğramıyor! Doktorlar üstüne basa basa öneriyor...

Grip ve nezleden korunmak için fazlasıyla tüketilen paça çorbası, çocukların kemik gelişimini destekler, kemiklerin büyümesine ve onarılmasına yardımcı olur. Gelin birlikte paça çorbasının diğer faydalarına bir bakalım. Prof. Dr. Canan Karatay, paça çorbasının tam bir şifa deposu olduğunu ve sağlığa fazlasıyla yararlı olduğunu dile getiriyor. Özellijle bağışıklığınızı güçlü tutmak istiyorsanız, bu çorbayı tüketmeyi ihmal etmeyin.