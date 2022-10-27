Haftalar öncesinden belirti veriyor! Felcin ilk sinyali…

Geçici bir iskemik atak, felç geçirmenin önemli bir habercisidir, bu nedenle görmedeki ani değişimler asla göz ardı edilmemelidir. Çalışmalar, inme hastalarının yüzde 43'ünün, tam gelişmiş bir iskemik atak (TIA) geçirmeden bir hafta öncesine kadar mini inme semptomları yaşadığını göstermiştir.
Bu, atakları büyük bir felç geçirmenin önemli bir öncüsü yaptığı gibi semptomları olan hastaların hemen muayene için bir doktor tarafından görülmesi gerektiğini de vurgular. Bu semptomlar nadiren 24 saatten uzun sürse de bazı durumlarda daha uzun süreli semptomları olduğu bildirilmiştir.
Uzmanlar, "TIA'nın ani belirti ve semptomları aynı olduğu için tıbbi yardım almak önemlidir" diyor. Semptomlar arasındaki ana fark, tezahürlerinin ciddiyetidir, çünkü inme daha şiddetli bir kan akışı disfonksiyonu varyantı tarafından tetiklenmektedir.
Beversbrook Tıp Merkezi'nden Gary Bartlett şöyle açıklıyor: "İnme geçiren bazı insanlar, bazen ağrısız bir şekilde bir gözünde ani bir görme kaybı yaşadıklarının farkına varabilir.
Bazen insanlar görüş alanlarının üst veya alt yarısını etkileyen karanlık bir alan veya gölge fark edebilirler."
Amaurosis Fugax, genellikle mini inme olarak bilinen geçici iskemik atak (TIA) nedeniyle bir gözdeki geçici görme kaybıdır. Hastalar bu durumu genellikle bir gözde görüş alanına dikey olarak inen bir perde tanımlarlar. İnme hastasının prognozu önemli ölçüde daha kötüdür, bu nedenle ortaya çıktıklarında belirtileri göz ardı etmemek hayat kurtarıcı etkilere sahip olabilir.
Hatta araştırmalar bu durumu yaşayan yaklaşık üç kişiden birinin sonunda inme geçireceğini ve yaklaşık bu kişilerin yarısının sonraki bir yıl içinde meydana hastalığının ortaya çıkacağını gösteriyor.
Bu durum tipik olarak herhangi bir uyarı olmadan meydana gelse de, bazı kişiler bir kol veya bacakta geçici olarak uyuşma, güçsüzlük veya karıncalanma hissedebilir, buna paraestezi denir. Paraestezi, iğne batma hissi, karıncalanma ve iğne batması gibi anormal duyumları tanımlamak için kullanılır.
Alternatif olarak, karıncaların derinin üstünde/altında gezinme hissi olarak tanımlanır.
Karıncalanma gibi belirtiler, atardamarlarda plak birikmesinin duyusal sinir sistemini tehlikeye attığını göstermektedir.
Alternatif olarak, bir TIA hastası konuşma veya denge ile ilgili sorunlar yaşayabilir.
Bunun nedeni, arterin içinde bir kan pıhtısı oluşmasıdır ve bu da plak oluşumundan kaynaklanır. Kan basıncını ve kolesterolü düşürmek, felç geçirme riskini önemli ölçüde azaltır.