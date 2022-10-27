Haftalar öncesinden belirti veriyor! Felcin ilk sinyali…

Geçici bir iskemik atak, felç geçirmenin önemli bir habercisidir, bu nedenle görmedeki ani değişimler asla göz ardı edilmemelidir. Çalışmalar, inme hastalarının yüzde 43'ünün, tam gelişmiş bir iskemik atak (TIA) geçirmeden bir hafta öncesine kadar mini inme semptomları yaşadığını göstermiştir.

Bu, atakları büyük bir felç geçirmenin önemli bir öncüsü yaptığı gibi semptomları olan hastaların hemen muayene için bir doktor tarafından görülmesi gerektiğini de vurgular. Bu semptomlar nadiren 24 saatten uzun sürse de bazı durumlarda daha uzun süreli semptomları olduğu bildirilmiştir.