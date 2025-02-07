Haftanın günleri, mutluluk duygusunu nasıl etkiliyor!

Araştırmada, günün farklı zaman dilimlerinin depresyon, kaygı, mutluluk, yaşam tatmini, hayatın anlamlılığı ve yalnızlık gibi unsurlar üzerindeki etkisi incelendi.

University College London'dan araştırmacılar, 2 yıl boyunca ankete katılan yaklaşık 50 bin kişiden elde edilen 1 milyondan fazla veriyi analiz etti.

İngiltere'deki araştırmacılar, insanların sabahları daha fazla olumlu duygulara sahip olduklarını, bu duyguların gün boyunca azaldığını ve hafta sonları hafta içine göre daha mutlu hissettiklerini ortaya koydu.

HAFTA İÇİ DAHA OLUMLU

Ruh halinin dopamin, serotonin ve kortizol gibi hormonlardan ve vücutta oluşan iltihaptan kaynaklanan semptomlar gibi fizyolojik süreçlerden etkilendiği belirtilen araştırmada, mutluluk ve yaşam tatmini gibi olumlu hislerin pazartesi ve cuma günü, pazar gününe göre daha yüksek olduğu saptandı.

Araştırmada, depresyon ve anksiyete semptomlarının, salı ve çarşamba günleri de pazar gününe kıyasla sabah saatlerinde daha yüksek seyrettiği, bu semptomların gün içerisinde azalma göstererek geceye doğru arttığı gözlemlendi.

Ortaya çıkan sonuçlarda insanların günün erken saatlerinde her zaman daha olumlu duygulara sahip olduğu aktarılan araştırmada, bu durumun günün sonuna doğru tam tersine döndüğü vurgulandı.

Araştırmada yalnızlık hissinin haftanın farklı günlerinde değişiklik göstermediğine işaret edildi.