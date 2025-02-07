Haftanın günleri, mutluluk duygusunu nasıl etkiliyor!

İngiltere'deki araştırmacılar, insanların sabahları daha fazla olumlu duygulara sahip olduklarını, bu duyguların gün boyunca azaldığını ve hafta sonları hafta içine göre daha mutlu hissettiklerini ortaya koydu.
University College London'dan araştırmacılar, 2 yıl boyunca ankete katılan yaklaşık 50 bin kişiden elde edilen 1 milyondan fazla veriyi analiz etti.
Araştırmada, günün farklı zaman dilimlerinin depresyon, kaygı, mutluluk, yaşam tatmini, hayatın anlamlılığı ve yalnızlık gibi unsurlar üzerindeki etkisi incelendi.
HAFTA İÇİ DAHA OLUMLU
Ruh halinin dopamin, serotonin ve kortizol gibi hormonlardan ve vücutta oluşan iltihaptan kaynaklanan semptomlar gibi fizyolojik süreçlerden etkilendiği belirtilen araştırmada, mutluluk ve yaşam tatmini gibi olumlu hislerin pazartesi ve cuma günü, pazar gününe göre daha yüksek olduğu saptandı.
Araştırmada, depresyon ve anksiyete semptomlarının, salı ve çarşamba günleri de pazar gününe kıyasla sabah saatlerinde daha yüksek seyrettiği, bu semptomların gün içerisinde azalma göstererek geceye doğru arttığı gözlemlendi.
Ortaya çıkan sonuçlarda insanların günün erken saatlerinde her zaman daha olumlu duygulara sahip olduğu aktarılan araştırmada, bu durumun günün sonuna doğru tam tersine döndüğü vurgulandı.
Araştırmada yalnızlık hissinin haftanın farklı günlerinde değişiklik göstermediğine işaret edildi.
OLUMLU HİSLER DAHA YÜKSEK
Kışa kıyasla, diğer üç mevsimde olumsuz hislerin daha az olduğu ifade edilen araştırmada, olumlu hislerin ise daha yüksek olduğu ortaya kondu.
Araştırmada, insanların genel olarak yaz aylarında daha pozitif hissettiği, ancak gün içerisindeki duygu değişimlerinin mevsimsel olarak farklılık göstermediğine dikkati çekildi.
İnsanların gün içerisinde zihinsel durumlarındaki değişimin vücuttaki saatlik hormonal değişikliklerle ilişkili olduğu kaydedilen araştırmada, korku, motivasyon ve duygu durumunu etkileyen kortizol hormonunun sabah uyandıktan hemen sonra daha fazla salındığı, ancak uyku vaktine yakın bu salınımın en az seviyeye ulaştığı belirtildi.
Araştırmanın sonuçları "BMJ Mental Health" dergisinde yayımlandı.