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Halı sahada kalp krizi tehlikesi! Spordan önce bu belirtilere dikkat

Genç yaşta kalp krizi ve ani kalp ölümlerine ilişkin haberlerin artması, özellikle yüksek efor gerektiren sporlar öncesinde dikkat edilmesi gereken noktaları yeniden gündeme getirdi. Halı saha gibi yoğun tempolu aktiviteler, fark edilmeyen kalp hastalıklarının belirti vermesine neden olabilir. Uzmanlar, özellikle daha önce göğüs ağrısı, nefes darlığı veya çarpıntı yaşayanların ağır sporlara başlamadan önce gerekli kontrolleri yaptırması gerektiğini vurguluyor. İşte spor yaparken kalp sağlığı açısından dikkat edilmesi gereken kritik belirtiler...

İHA Giriş Tarihi: 06.10.2026 11:58 PAYLAŞ ABONE OL

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Çetin gençlerde kalp krizi riskine karşı önemli uyarılarda bulundu. Özellikle halı saha gibi yüksek efor gerektiren sporların, altta yatan ve fark edilmeyen kalp hastalıklarını ortaya çıkarabileceğini belirten Çetin, spor öncesinde bazı belirtilerin mutlaka dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Genç yaşta kalp krizi ve ani kalp ölümlerinin son dönemde daha fazla duyulduğunu belirten Dr. Çetin, "Son zamanlarda genç kalp krizi ölümlerini duyuyoruz. Özellikle halı saha gibi yoğun efor gerektiren, spor yapılması gereken durumlarda hastalarımızın herhangi bir şikayeti, semptomu, bir takım risk faktörleri varsa, ailede genç yaşta kalp ölümleri gibi hikayeleri varsa ağır sporları yapmadan önce kardiyoloji muayenesi yaptırması gerektiğini belirtiyoruz" dedi.





"GÖĞÜS AĞRISI VE NEFES DARLIĞI VARSA AĞIR SPORDAN KAÇININ"

Halı saha gibi yoğun efor gerektiren aktiviteler sırasında kalp hastalıklarının ortaya çıkma ihtimalinin arttığını kaydeden Çetin, özellikle daha önce ortaya çıkan belirtilerin önemsenmesi gerektiğini söyledi. Çetin, "Özellikle bu şekilde ağır efor gerektiren sporlarda eğer hastanın öncesinde gelişen nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı gibi semptomları varsa, bunları neticelendirmeden ağır sporlar yapması çok uygun değil. Bu hastaların öncelikle kardiyoloji değerlendirmesi yaptırması, herhangi bir sorun görülmediği taktirde spor yapması uygun olur" ifadelerini kullandı.