Yaklaşık iki yıldır halsizlik ve yorgunluk şikayetleri yaşayan 58 yaşındaki Elif Keskin Meral'in yapılan tetkiklerinde paratiroid bezinde büyüme tespit edildi. Parathormon ve kalsiyum değerlerinin yüksek olduğu hastada, ilk ultrason ve sintigrafi incelemelerinde paratiroid bezinin yerleşimi net olarak belirlenemedi. İleri görüntüleme yöntemi olan PET-CT ile bezin atipik ve derin yerleşimli olduğu ortaya çıktı. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hüsnü Aydın tarafından gerçekleştirilen ameliyatla paratiroid adenomu başarılı şekilde çıkarıldı. Ameliyat sırasında yapılan kan tahlilleriyle de bezin tamamen çıkarıldığı doğrulanırken, hasta operasyonun ardından kendisini kısa sürede iyi hissettiğini belirtti.

HALSİZLİĞİN ALTINDA NEDEN PARATİROİD ADENOMU

Doç. Dr. Aydın, "Hastamız yaklaşık iki yıldır devam eden halsizlik ve yorgunluk belirtileri nedeniyle araştırılmış. Yapılan tetkiklerde paratiroid bezinde bir büyüme tespit edilmiş. Paratiroid adenomu olarak adlandırdığımız bu durum nedeniyle hastamızın bazı kan değerleri de yüksek seyrediyordu" dedi. Primer hiperparatiroidizmde parathormon yüksekliğine bağlı olarak kandaki kalsiyum seviyesinin de yükselebildiğini belirten Aydın, bunun kemik erimesi, patolojik kemik kırıkları, böbrek taşları, halsizlik ve yorgunluk gibi farklı şikâyetlere neden olabileceğini ifade etti.

PET-CT İLE ATİPİK YERLEŞİM TESPİT EDİLDİ

Hastanın yaklaşık iki yıl önce başlayan halsizlik şikâyeti nedeniyle yapılan tetkiklerde paratiroid bezinin yerinin ilk aşamada net olarak belirlenemediğini anlatan Doç. Dr. Aydın, "Hastamıza yapılan ultrason ve sintigrafi tetkiklerinde paratiroid bezinin lokalizasyonu tam olarak saptanmamış. Daha sonrasında, paratiroid bezlerini yeniden saptayan PET-CT çekilmiş ve PET-CT'de de bezin lokalizasyonu tespit edilmiş. Hastamız bize başvurduktan sonra biz de ayrıntılı olarak tekrar ultrasonla değerlendirdik ve ameliyat stratejimizi oluşturduk" diye konuştu. Bezin oldukça atipik ve derin bir bölgede yerleştiğini belirten Doç. Dr. Aydın, ameliyat öncesi görüntülemeler doğrultusunda belirlenen bölgeye ulaştıklarını ve bezi başarılı şekilde çıkardıklarını söyledi. Ameliyat sırasında yapılan kan tahlilleriyle de işlemin başarısını teyit ettiklerini ifade eden Doç. Dr. Aydın, "Aslında biz ameliyattan çıkmadan bu bezi doğru şekilde çıkardığımızdan emindik" dedi.

"İKİ YIL ÖNCE AŞIRI YORGUNLUKLA BAŞLADI"

Yaşadığı süreci anlatan 58 yaşındaki Elif Keskin Meral ise şikâyetlerinin yaklaşık iki yıl önce başladığını belirterek, "İlk önce bundan iki sene önce aşırı bir yorgunlukla başladı. Daha sonra gerekli tetkikler yapıldıktan sonra dış hastanelerde bunun adı konuldu." diye konuştu.

"AMELİYATIN ERTESİ GÜNÜ ÇOK İYİ HİSSEDİYORDUM"

Ameliyatın ardından kendisini kısa sürede iyi hissettiğini anlatan Meral, "Ameliyatın ertesi günü bile çok çok iyi hissediyordum. Yine de narkozun etkileri, ufak tefek şeyler vardı ama onun haricinde kendimi ameliyatın ertesi günden itibaren çok çok iyi hissettim. Şu anda da çok iyiyim" ifadelerini kullandı.