Hamburger gençliği o hastalığın peşinde! Gastroenteroloji Uzmanından uyarı...

TEK ÇÖZÜM FARKINDALIK
Gençlere sağlık yaşamı aşılamanın en önemli adımının doğru beslenme konusunda farkındalık yaratmak olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Göral, "İlkokuldan itibaren obezite ve doğru beslenme konusunun okullarda anlatılması gerekmektedir. Aynı zamanda okul kantinleri beslenme uzmanlarınca denetlenerek çocuk ve ergen sağlığına uygun listeler hazırlanmalıdır. Özellikle ebeveynlerde bu konuda bilinçlendirilmelidir. Çünkü masum sandığımız bazı alışkanlıklar aslında çocuklarımıza sağlıksız bir yaşamın ağına itmektedir örneğin aileler çocuklarını başarılı oldukları durumlara karşı hazır gıdalarla ödüllendirdikçe bu çocukların ilerleyen yaşlarda kanser gibi rahatsızlıklara maruz kalmasına neden olabilirler." Dedi. Öte yandan yiyeceklerin birer ödül olamayacağını belirten Prof. Dr. Vedat Güral, "Ebeveynler çocuklarına hediye vermek istiyorlarsa onları sinema tiyatro müze gibi yerlere götürerek çocukların ruhlarını besleyebilirler" uyarısında bulundu.
BAĞIRSAKLARIMIZI NELER ETKİLER?
-Her gün 45 dakika yürüyüş yapan kişilerde bağırsak kanseri riski yüzde 8 -10 azalıyor.
-Haftada 3 gün bulgur yemek bağırsak kanseri olma ihtimalini düşürüyor.
-Haftada 2 gün balık, 2 gün et bolca sebze tüketmemiz gerekiyor.
-Tencere / sebze yemekleri yemeye dikkat edelim.
-Bilinçsiz ve düzensiz kullanılan antibiyotikler bağırsak florasını bozduğu için ileri yaşlarda bağırsak rahatsızlarını beraberinde getirebilir.