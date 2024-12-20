Hamburger gençliği o hastalığın peşinde! Gastroenteroloji Uzmanından uyarı...

Son yıllarda artan hamburger gibi hızlı tüketim gıdalarının tüketimi beslenme bozukluklarıyla birlikte obezite gibi diğer birçok riskli hastalığa yol açıyor. İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, beslenme bozukluğu obezitenin küçük yaşlara kadar indiğine dikkat çekerek; bu durumun nedeninin sosyal medya bağımlılığı ve sebze ağırlıklı tencere yemeklerinden uzaklaşma olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Göral; “Gençlere sağlıklı yaşamı aşılamanın en önemli adımı doğru beslenme konusunda farkındalık yaratmak. İlkokuldan itibaren obezite ve doğru beslenme konusu okullarda anlatılmalı. Okul kantinleri beslenme uzmanlarınca denetlenerek çocuk ve ergen sağlığına uygun listeler hazırlanmalı." dedi.

ASLI TOPRAK Giriş Tarihi: 20.12.2024 11:38 PAYLAŞ ABONE OL

Gençlerin en büyük hatasının sebze ağırlıklı tencere yemeklerinden uzaklaşmak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Vedat Göral, "Dijitalleşen dünyada büyüyen ve hamburger gençliği olarak adlandırılan X kuşağı, ihtiyaçlarına kolayca ulaşmak istiyor. Bu nedenle gençler sosyal mecralarda popüler olan ve kısa sürede tüketebilecekleri besinlere yöneliyorlar. Hayatımız hızla giren sosyal medya beslenme geleneklerimizi değiştirirken sağlığımızla oynuyor ve bizleri ekran başında hareketsiz bir yaşama sürüklüyor." ifadelerini kullandı.

SABAH/ ÖZEL





HER 5 ÇOCUKTAN BİRİ OBEZ Yazdığı 'Ömrü uzatan alışkanlıklar' adlı kitabından alıntılar yapan ve beslenme bozukluğunun pek çok hastalığı tetiklediğini vurgulayan Prof. Dr. Göral, "Amerika'da her 3, ülkemizde ise her 5 çocuktan biri obezite ile mücadele ediyor. Bu veri ise toplumların doğru beslenmediğini ortaya koyuyor. Eskiden 40-50 yaşlarında gözlemlediğimiz rahatsızlıkları artık çok daha erken yaşlarda görmeye başladık. Gençlerde hatta artık çocuklarda sıklıkla karşımıza çıkan obezite, ilerleyen yaşlarda karaciğer yağlanması, kalp damar hastalığı, şeker hastalığı hatta kansere kadar pek çok hastalığın sebebi olabiliyor. Yaşam süresini kısaltıp erken yaşta ölümlere bile yol açabiliyor." dedi.

